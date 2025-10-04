ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全真倒閉、世界健身-KY漲停　專家：轉單題材該追嗎?留意3大關鍵

▲▼ World Gym 。（圖／記者林裕豐攝）

▲World Gym外觀照。（圖／資料照）

文／玩股華安

全真停業凸顯預收風險；世界健身、柏文月繳，轉單屬短線題材，高槓桿與租金管理、教練銷售壓力才是長期關鍵。

全真瑜珈健身（TRUE YOGA FITNESS）在台灣深耕近20年，曾以瑜珈氛圍與「終身黑卡」制度打響名號。然而在疫情衝擊、經濟疲弱與租金壓力下，最終於2025年10月1日宣布全面停業，會員申訴累積超過150件，也再度凸顯「預收長期費用」模式的潛藏風險。

相較之下，世界健身-KY（2762）與柏文（8462，健身工廠）主要採取年約制，但付款方式以月繳為主，現金流結構與全真不同。儘管全真倒閉消息引發市場資金迅速聯想「轉單效應」，推升昨日（9/30）法說會的世界健身-KY股價漲停，柏文亦受資金追捧，但背後的產業結構與財務現況，遠比短線題材更為複雜。

亞力山大事件後，新法案上路－履約保證規定

2007 年亞力山大健身倒閉後，主管機關訂定「健身中心定型化契約」，並於 96 年 8 月 15 日生效，制度後續多次修正，持續完善，上次更新於 111 年 1 月 1 日新，要求業者若課程或會籍金額超過 一個月或 5,000 元，就必須提供 履約保證。

方式包括：信託專戶（銀行監管）、履約保證保險、或其他核准方式。

金額則須將 至少 50% 的預收費用（入會費、課程費、會籍費）納入保障，以確保業者倒閉時，會員能取回未履行部分。

全民健康趨勢：運動帶來快樂

教育部體育署113年「運動現況調查」顯示，台灣運動人口比例達 82.9%，規律運動人口比例首度突破 35.3%，創近十年新高。更重要的是，有規律運動者比無運動者「自覺健康」高出 9.9個百分點，「自覺快樂」更高出 10.4個百分點。

這顯示運動不僅能強健體能，更能有效改善心理健康。根據世界衛生組織（WHO）研究，全球憂鬱人口已超過3億人，並持續攀升。大量實證指出，規律運動能降低焦慮與憂鬱感，幫助人們重建生活節奏。換言之，「運動＝投資健康」，投資人在專注市場資訊與股價的同時，也別忘了為自己的健康動一動。

台灣運動產業的成長

根據財政部統計，台灣運動服務業家數在近五年持續攀升，2025年突破 5,000家，年均成長率達 14.5%。其中，健身中心數量自2019年728家，成長至2025年超過1,000家，銷售額也創下近五年新高，達 186.6億元。

同時，政府積極推動「運動i臺灣2.0」計畫，結合國民運動中心、銀髮健身俱樂部與運動科技，鼓勵全民運動。智慧穿戴裝置、線上教練平台與AI健身器材快速普及，讓健身產業不再侷限於實體場館，而是朝向「運動＋科技」的新時代發展。

行業型態：高負債、高固定成本

健身產業屬於「運動服務業—運動場館業」，特徵是：

固定成本高：租金、裝修、人事為主要支出，獲利高度依賴會員穩定續約。

現金流模式：世界健身與健身工廠採取年約月繳制，現金流入相對穩定，但必須依靠續約率與會員黏性來維持成長。

成長仰賴：營收雖與據點數量高度相關，持續展店仍是推動規模擴張的主要方式，但長期而言，健身環境的舒適程度與教練專業水準，才是決定會員黏著度、確保營收穩定成長的關鍵因素

在台灣，健身人口滲透率雖逐年上升（健身房滲透率自2014年的1.98%，已提升至2024年的4.81%。），但競爭加劇與消費者權益保障不足，也使經營環境並不輕鬆。

世界健身-KY－財務結構：負債比高達八成以上

根據世界健身2025年第二季財報：

資產總額：1,866億元

負債總額：1,586億元（佔比 85%）

權益僅剩15%，比去年同期下降

文同樣負債比率高達82%，屬於高槓桿公司。雖然這模式能加快展店速度，但一旦營收不如預期，負債壓力將快速浮現。柏文的負債比率在2018年僅48.7%，但2019年因 IFRS 16 新租賃準則上路，租約需列為租賃負債，加上展店加速，負債比率隨即大幅攀升；之後又剛好遇上新冠疫情，使比率再從70%進一步竄升至80%以上。健身房產業對傳染疾病的抵抗力相對薄弱，疫情期間會員大規模解約、場館暫停營運，財務結構承受更大壓力。

租金管理：成本下降的關鍵優勢

健身產業最難克服的成本之一就是 租金。
但法人說明會中特別指出，世界健身近十年平均每平方英呎租金竟下降 7%，原因在於：

房東視為優質租客：能帶來穩定人流與租金收入。

談判優勢：快速展店規模，使其在租約談判中取得更低成本。

這一點與一般零售或餐飲業不同，反而讓世界健身在高固定成本模式下，展現「以規模換取租金優勢」的能力。

高獎金背後的代價

健身教練普遍反映：世界健身課程抽成偏低、健身工廠偏高，前者較易出現強勢推課、業績導向與隱性KPI；後者相對不以推銷為主。環境差異：健身工廠需自備毛巾、空間與採光較明亮，教練走專業授課、較少推銷；世界健身提供毛巾、洗浴設備完善，但教練較常推課。總體來看，獎金刺激是一把雙面刃：能衝營收，也可能壓縮服務品質，最後都反映在續約率與口碑。世界健身-KY的漲停，屬於短線題材，全真倒閉＋法說利多，投資人仍須留意追高風險。

▲▼世界健身。（圖／記者巫彩蓮攝）

本文由玩股網授權，不得轉載


 

