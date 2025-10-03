台灣人壽布局高資產客群　進軍亞洲資產管理中心

▲台灣人壽取得財富管理執照，進軍亞資中心，布局高資產客群。（圖／台灣人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中信金（2891）旗下子公司台灣人壽力挺政府打造亞資中心，獲金管會核發財富管理執照，並與高雄市政府簽署亞洲資產管理中心合作意向書，未來將提供專區高資產客群壽險保障、資產傳承等全方位服務，共同打造台灣資產管理生態圈。

亞資中心催化財富管理市場脫胎換骨，台灣人壽布局前瞻及多元投資商品，攜手母公司旗下中國信託商業銀行及多家公股、民營銀行，並結合香港與新加坡盛行的保費融資規劃，共同打造兼具保障與資產效益的高端金融解決方案，更為高資產客戶、企業主開發財富管理商品，推出「台灣人壽美鑫利旺美元利率變動型終身壽險（簡稱「美鑫利旺」）」，提供客戶終身壽險保障、實現跨世代的資產保全與增值目標。

以60歲男性為例，投保「美鑫利旺」保額280萬美元、躉繳保費為162萬7920美元，若以高保費和銀行轉帳繳費方式，最高享有7%保費折扣，折扣後實繳保費為151萬3966美元，假設每年宣告利率為4.30%不變情況下，且每年增值回饋分享金選擇「購買增額繳清保險金額」給付方式，投保後第4年即享有約310萬美元壽險保障；若85歲不幸身故，可領回約400萬美元的身故保險金，提供客戶壽險保障與資產累積雙重效益。

