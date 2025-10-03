「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英驚傳辭世　享耆壽95歲

▲遠東銀董事長侯金英。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

素有「台灣金融教母」之稱的遠銀董事長侯金英今（3）日驚傳辭世，享耆壽95歲，侯金英為台南幫「祖師爺」侯雨利之女，由於畢生都奉獻給金融業，她曾任教於政大財稅系及銀行系，時間長達36年，桃李滿天下，被譽為「全台灣最重要金融領袖的推手」。

侯金英的夫婿是梁國樹（前央行總裁）年輕時，徵召轉往政界發展，並獲得時任行政院長蔣經國的賞識，出任多項要職，一直到1995年梁國樹離世，侯金英為了完成先生遺願，接棒培訓台灣金融人才，接下首任台灣金融研訓院董事長職位，推動金融證照制度，透過正式證照測驗制度，也讓金融研訓院有了固定財源收入。

侯金英作育英才，學生遍及金融業以及政界，為人所熟知包括中央銀行總裁楊金龍、台灣銀行董事長呂桔誠，前金管會主委黃天牧、前主計長朱澤民、前行政院長林全等都是她的學生，其教育理念強調「敬業、盡責、凡事善解」八字。

原本打算自台灣金融研訓院退休的侯金英，自1994年即擔任遠銀董事，在2008年進一步接任遠銀董事長，開始參與遠銀經營，2022年之際，獲得有金融界奧斯卡之稱的「菁業獎」特殊貢獻獎肯定。

台灣金融暨銀行學會與國立政治大學金融學系宣布自9月正式啟動「金英講座」系列課程，於8月下旬舉行開幕晚宴，侯金英還高舉雙手向現場的學生、系友揮手致意，如今驟然辭世，令金融界人士感到不勝唏噓。

