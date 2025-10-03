外資掃貨169億元　華邦電買最多、卡位三商壽併購題材

▲華邦電居今日外資買超第一名。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台積電（2330）創下1400元新天價，台股續創26761點，而外資買盤不停手，今日買超169.59億元，連續4天站在買方，記憶體華邦電（2344）居外資單日買超第一名個股，買超張數3萬3275張，值得注意，三商壽招親進入第二階段實地查核（due diligence，DD）階段，成為外資大買唯一一檔金融股。
不畏中秋節變盤的風險，以及美國政府關門消息，台股續創新高，周線大漲1180點，根據證交所公布資料顯示，今日三大法人合計買超210.75億元，外資買超169.59億元，呈連4買，累計買超595.85億元；投信則仍站賣方，賣超19.34億元；自營商買超60.5億元，自行買賣部分買超27.36億元，避險操作方面買超33.13億元。
外資買超前十大個股，包括7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股，記憶體報價傳漲聲，近期股價強勢華邦電高居外資買第一名，敲進3萬3275張，同屬記憶體族群旺宏（2337）成為外資買超第七名個股買超張數9037張。
外資買超第二～五名個股、張數分別廣達（2382）1萬6663張、東元（1504）1萬6244張、三商壽1萬5852張、鴻海（2317）1萬4697張。
外資買超第六～十個股、張數分別群創（3481）1萬1477張、旺宏9037張、聯電（2303）8447張、華通（2313）7829張、台玻（1802）6453張。
讀者迴響