台積電股價成功達陣1400元大關 市值飆升破36兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日早盤股價再創新高，開盤後上漲最多2.5%或35元至1400元，同時市值也突破36兆元。

台積電刷1400天價 台股大漲355點同步創高

中秋連假前台股再衝一波！台股今（3）日在台積電（2330）股價衝至1400元新高帶頭下，大盤指數上攻至26700點以上，開盤一個半小時大漲355.89點，指數來到26734.28點，創史上新高。

台積電衝新高 一表看高含積量10檔ETF績效

今（3）日護國神山台積電（2330）至上午10點20分前盤中創了1380元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效，觀察台股ETF中，持有台積電千張以上共有16檔，其中以元大台灣50(0050)持有33.37萬張最多，其次為富邦台50(006208)持有11.8萬張，今年以來漲幅23.51%以及22.15%，其他包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)等含積量高的台股ETF績效水漲船高。

應材示警「擴大出口管制」衝擊營收 股價盤後大跌

美國晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）警告，由於美國政府擴大出口限制清單，2026財年營收恐將減少6億美元。消息一出，應材股價2日盤後重挫。

外資掃貨169億元 華邦電買最多、卡位三商壽併購題材

台積電（2330）創下1400元新天價，台股續創26761點，而外資買盤不停手，今日買超169.59億元，連續4天站在買方，記憶體華邦電（2344）居外資單日買超第一名個股，買超張數3萬3275張，值得注意，三商壽招親進入第二階段實地查核（due diligence，DD）階段，成為外資大買唯一一檔金融股。

「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英驚傳辭世 享耆壽95歲

素有「台灣金融教母」之稱的遠銀董事長侯金英今（3）日驚傳辭世，享耆壽95歲，侯金英為台南幫「祖師爺」侯雨利之女，由於畢生都奉獻給金融業，她曾任教於政大財稅系及銀行系，時間長達36年，桃李滿天下，被譽為「全台灣最重要金融領袖的推手」。

南電「9 月營收月減年增」 股價爆量收漲停刷22個月高點

IC 載板大廠南電（8046）今（1）日股價強勢攻上漲停板，以 254 元作收，大漲 23 元，創下近 22 個月新高，成交量同步放大，成為盤面焦點。

港務公司邀公主遊輪日本團隊來訪 爭取成為東北亞郵輪重要節點

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場的能見度，台灣港務公司積極拓展國際郵輪合作，特別鎖定嘉年華集團(Carnival Corporation)旗下之公主遊輪(Princess Cruises)為重點行銷對象。此次受邀來台的嘉年華日本總裁堀川覺(Satoru Horikawa)及公主遊輪港口營運總監鈴木宇夢(Hiromu Suzuki)，均為具決策權之高層主管，對航線規劃具有直接主導權，其來訪對未來航線布局具有重大意義。

超高齡社會來襲！樂齡財務規劃超前部署 10／7理財憑中信見分曉

迎接超高齡社會，臺灣人真的準備好了嗎？辛苦一輩子，賺到什麼時候才可以好好迎來美好的樂齡生活？「養兒防老」的觀念正在改變，特別是年輕世代對於老後依靠子女照顧的期待也逐漸式微，及早規劃才能做好超前部署樂齡財務規劃。

快訊／台股收盤大漲382.67點指數創高 台積電收漲1400刷天價

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲382.67點，以26761.06點作收，漲幅1.45％，成交量4630.9億元，收盤指數創下新高。