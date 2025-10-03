ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮航桃園-達拉斯航線今首航　全新787-9三艙等首進軍北美航線

▲▼長榮航桃園-達拉斯航線今首航。（圖／記者高兆麟攝）

▲長榮航空今日桃園-達拉斯航線開航，長榮航董座林寶水(左二)、總經理孫嘉明(右一)共同進行啟動儀式。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／桃園報導

長榮航空（2618）睽違9年再度開闢北美新航點，於今(3)日首航桃園－達拉斯航線，由長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明邀請外交部長林佳龍、交通部常務次長林國顯、民航局長何淑萍、桃園機場公司董事長楊偉甫以及交通部航政司長韓振華共同主持首航儀式，在現場200多位搭乘首航班旅客的見證下，長榮航空正式成為亞洲唯一同時經營德州休士頓及達拉斯兩大航點的航空公司，也迎來長榮航空北美航網佈局的全新篇章。

長榮航空董事長林寶水表示：「長榮航空自1998年即開始經營達拉斯貨運航線迄今近30年，隨著達拉斯的經濟與人口快速增長，吸引多家企業進駐，這也成為我們決定開闢客運直飛航線的契機，桃園-達拉斯航線初期每週飛航3班，將於11月18日起增為每週5班，自12月15日起升級為每日飛航，屆時每週飛往北美的航班將達94班，是台灣飛航北美航班最密集的航空公司，旅客可利用擁有全球第三大客運旅運量的達拉斯‧沃斯堡國際機場，轉機前往美國國內及中南美洲各大城市，當然，未來也希望有更多的旅客透過達拉斯航線前來台灣轉往亞洲各大城市，藉以強化台灣轉運樞紐的核心地位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長榮航桃園-達拉斯航線今首航。（圖／記者高兆麟攝）

▲長榮航空董事長林寶水。（圖／記者高兆麟攝）

為歡慶桃園－達拉斯航線首航，長榮航空特別將登機門打造成具有德州特色的鄉村風格酒吧，讓旅客在啟程前就感受到達拉斯的獨特魅力，除了設置達拉斯酒吧拍照區，讓旅客置身其中拍照打卡拿好禮，也將酒吧中著名的小遊戲搬進登機門，包含「飛鏢挑戰」及「一飛直達-達拉斯撞球」遊戲，只要完成挑戰就可以將限量好禮帶回家。此外，旅客只要身著牛仔服飾或攜帶牛仔配件，都可以獲得長榮航空限定的LOGO商品，同時長榮航空也特別準備首航限定好禮「Dallas丹寧棒球帽」送給每位搭乘首航班的幸運旅客，為達拉斯旅程增添更多驚喜。

桃園－達拉斯航線以全新三艙等的波音787-9機型執飛，配有全新第四代豪華經濟艙，為旅客帶來多元選擇與更舒適的飛行體驗，此外，長榮航空與法日潮流品牌Maison Kitsuné的跨界合作也在首航班上搶先登場，此次聯名合作推出全套過夜包、睡衣與拖鞋，展現時尚品味與功能性兼具，還新增可作為個人時尚配件的背帶設計，讓旅客延續旅程的愉悅體驗。

長榮航空表示，達拉斯作為美國德州的經濟與商業重心，不僅擁有強勁的經濟發展，更以其多元的文化與歷史吸引全球旅客，知名景點包含第六樓博物館、重逢塔及拓荒者廣場等，吸引旅客前來觀光旅遊，此外達拉斯更吸引多家台灣知名企業進駐，在當地進行業務拓展，項目涵蓋製造、科技、汽車等，達拉斯開航後，將可有效促進台美之間的商業交流與合作。

長榮航空也指出，隨著達拉斯開航，長榮航空直飛北美擴增為9大客運航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多以及達拉斯，從東岸到西岸，透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，延伸至美加百餘個內陸城巿，除了滿足不同客群需求，也讓旅客安排行程更加便利靈活。

關鍵字： 長榮航空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

推薦閱讀

台積電股價成功達陣1400元大關　市值飆升破36兆元

台積電股價成功達陣1400元大關　市值飆升破36兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日早盤股價再創新高，開盤後上漲最多2.5%或35元至1400元，同時市值也突破36兆元。

2025-10-03 10:46
台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

中秋連假前台股再衝一波！台股今（3）日在台積電（2330）股價衝至1400元新高帶頭下，大盤指數上攻至26700點以上，開盤一個半小時大漲355.89點，指數來到26734.28點，創史上新高。

2025-10-03 10:53
台積電衝新高　一表看高含積量10檔ETF績效

台積電衝新高　一表看高含積量10檔ETF績效

今（3）日護國神山台積電（2330）至上午10點20分前盤中創了1380元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效，觀察台股ETF中，持有台積電千張以上共有16檔，其中以元大台灣50(0050)持有33.37萬張最多，其次為富邦台50(006208)持有11.8萬張，今年以來漲幅23.51%以及22.15%，其他包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)等含積量高的台股ETF績效水漲船高。

2025-10-03 10:23
應材示警「擴大出口管制」衝擊營收 　股價盤後大跌

應材示警「擴大出口管制」衝擊營收 　股價盤後大跌

美國晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）警告，由於美國政府擴大出口限制清單，2026財年營收恐將減少6億美元。消息一出，應材股價2日盤後重挫。

2025-10-03 10:16
長榮航桃園-達拉斯航線今首航　全新787-9三艙等首進軍北美航線

長榮航桃園-達拉斯航線今首航　全新787-9三艙等首進軍北美航線

長榮航空（2618）睽違9年再度開闢北美新航點，於今(3)日首航桃園－達拉斯航線，由長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明邀請外交部長林佳龍、交通部常務次長林國顯、民航局長何淑萍、桃園機場公司董事長楊偉甫以及交通部航政司長韓振華共同主持首航儀式，在現場200多位搭乘首航班旅客的見證下，長榮航空正式成為亞洲唯一同時經營德州休士頓及達拉斯兩大航點的航空公司，也迎來長榮航空北美航網佈局的全新篇章。

2025-10-03 22:00
貨櫃船運美西1200美元低價超大客戶或網上才有　月中漲價難度高

貨櫃船運美西1200美元低價超大客戶或網上才有　月中漲價難度高

德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)昨(2日)晚公布本周下跌5%，至每大箱(40呎櫃)1669美元，連續第16周下跌，創2024年1月以來的最低水平。目前有超大型攬貨公司在美西線拿得1200美元超低運價，但是其他攬貨公司表示拿到的是1300-1350美元，想拿1200美元運價需要上網去搶歐洲籍船公司不定期放出的優惠價。

2025-10-03 18:53
外資掃貨169億元　華邦電買最多、卡位三商壽併購題材

外資掃貨169億元　華邦電買最多、卡位三商壽併購題材

台積電（2330）創下1400元新天價，台股續創26761點，而外資買盤不停手，今日買超169.59億元，連續4天站在買方，記憶體華邦電（2344）居外資單日買超第一名個股，買超張數3萬3275張，值得注意，三商壽招親進入第二階段實地查核（due diligence，DD）階段，成為外資大買唯一一檔金融股。

2025-10-03 17:11
「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英驚傳辭世　享耆壽95歲

「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英驚傳辭世　享耆壽95歲

素有「台灣金融教母」之稱的遠銀董事長侯金英今（3）日驚傳辭世，享耆壽95歲，侯金英為台南幫「祖師爺」侯雨利之女，由於畢生都奉獻給金融業，她曾任教於政大財稅系及銀行系，時間長達36年，桃李滿天下，被譽為「全台灣最重要金融領袖的推手」。

2025-10-03 16:22
南電「9 月營收月減年增」　股價爆量收漲停刷22個月高點

南電「9 月營收月減年增」　股價爆量收漲停刷22個月高點

IC 載板大廠南電（8046）今（1）日股價強勢攻上漲停板，以 254 元作收，大漲 23 元，創下近 22 個月新高，成交量同步放大，成為盤面焦點。

2025-10-03 15:53
港務公司邀公主遊輪日本團隊來訪　爭取成為東北亞郵輪重要節點

港務公司邀公主遊輪日本團隊來訪　爭取成為東北亞郵輪重要節點

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場的能見度，台灣港務公司積極拓展國際郵輪合作，特別鎖定嘉年華集團(Carnival Corporation)旗下之公主遊輪(Princess Cruises)為重點行銷對象。此次受邀來台的嘉年華日本總裁堀川覺(Satoru Horikawa)及公主遊輪港口營運總監鈴木宇夢(Hiromu Suzuki)，均為具決策權之高層主管，對航線規劃具有直接主導權，其來訪對未來航線布局具有重大意義。

2025-10-03 14:48

讀者迴響

熱門新聞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

分析師：AI浪潮只有「2檔股票」值得長期持有

威力彩2.27億一注獨得　高雄彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎

47萬稅金免繳！母子繼承3900萬遺產　靠憲法判決神反轉

入手黃金好Easy　10月1日起「1台錢」即可交易櫃買黃金現貨

合庫銀與高等檢察署簽署合作意向書　共創金融守護圈

觀光署前署長周永暉將接任台灣港務公司董事長　預計本月13日上任

「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英驚傳辭世　享耆壽95歲

他有錢就會走進銀行買點實體黃金

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

小資族好入手　今起「1台錢」可交易櫃買黃金現貨

威力彩2.27億頭獎「一注獨得」！獎落高雄旗津

台積電衝新高　一表看高含積量10檔ETF績效

AI電力被動元件、繼電器營運看俏

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU
苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366