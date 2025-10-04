台股10月首周強漲1180點　電子業趨勢仍樂觀

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股高點不設限，昨（3）日收盤再攀歷史新高價26761.06點，或漲幅1.45%，周線大漲1180.74點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，AI題材不斷，包括輝達旗下GB系列產品下半年出貨量穩定增加，在輝達及四大雲端服務供應商加大投資帶動下，電子產業長線仍樂觀，加上聯準會10月再降息1碼機率高，資金效應有利股市表現，即使即將進入中秋與雙十連假，多頭持續強勢，推升台股進入10月即再創新高。



且從數據來看，進入第四季上漲機率明顯上升，廖炳焜表示，自2010年統計以來，中秋過後台股表現漸入佳境，統計中秋後20日、後40日、後60日，上漲機率分別為47%、60%、73%，平均漲幅-0.6%、0.3%、2.2%，顯見中秋後進入第四季旺季行情，多頭走勢鮮明；而今年中秋節落在10月，本月下半月尚有IMF年會、中國四中全會、FOMC會議等重要活動。



廖炳焜認為，目前加權指數本益比超過17倍，指數漲多即為最大風險，而從籌碼面分析，融資餘額確實出現短期增速加快，雖會使盤勢震盪幅度將加大，但整體融資並未失控。不過因為國內外仍存在不確定因素干擾，且今年第三季行情不跌反漲，10月指數仍有修正可能，預期屆時將會是長線另一波切入點。



在選股上，仍應以目前強勢的科技股為主軸，廖炳焜建議採多元布局、選股不選市，可挑選晶圓龍頭大廠N2供應鏈、IC設計與IP、AI供應鏈、記憶體、機器人、AR/VR眼鏡、低軌衛星、軍工概念股、電力等。

