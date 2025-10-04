55688鏟子超人專車前進花蓮　台灣大車隊專車免費載

▲台中鏟子超人集合。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

抓著雨鞋、扛上鋤頭，北中南三地一共超過百名鏟子超人，今(4)日早上不到7點就抵達集合點，披上55688台灣大車隊(2640)駕駛化身的披風，中秋連假不烤肉，第一天就前進花蓮協助災民。

台北出發的超人們，還有歌手林吟蔚低調報名現身，這是她第二次前往救災，「佛祖街那邊真的很需要幫忙，很缺人手。」回想上次救災情景，彷彿還歷歷在目，回來之後就一直心繫花蓮，希望能夠再次前往，但交通真的是大問題，「當我在社群看到，55688台灣大車隊的免費鏟子超人專車，我立刻就登記了。」她很感動企業能夠無私奉獻，讓更多人有機會參與行動。

▲歌手林吟蔚已是第二次前往花蓮救災。（圖／大車隊提供）

這次鏟子超人免費專車，從10月2日晚間開放登記，不到半天超過100個座位全數額滿，出發點分別為台北、台中、高雄三地，台北因為人數較多，分別在10月4日早上7點及下午5點出發，另外兩地則統一在同天早上7點出發，並由各地分公司選定最合適的集結點，協助各路超人們順利搭上專車。

正值中秋連假，但免費專車號召不到一天，55688台灣大車隊就有38輛車自願投入，許多駕駛原先就有意前往花蓮救災，這次加上後勤人員的助攻，駕駛不只自己是鏟子超人，更能化身披風，載上更多有志一同的超人揮灑熱血。

55688台灣大車隊的台中駕駛章徵信，今年只有22歲，這次連假已經是自發性第三次投入救災「很多地方淹水、都是泥土走不了，救災到一半聽到很多人過世，真的很難過。」希望災民能早點恢復正常生活。

▲台北超人物資工具上車。（圖／大車隊提供）

另外第一時間就報名專車的桃園駕駛黃兆鎮，在電話另一頭就高喊「我有山貓、怪手證照！我可以去幫忙。」過去曾是按摩師的黃駕駛，疫情期間到工地打臨時工考上證照，沒想到多年之後，又能派上用場。

不只免費鏟子英雄專車，55688台灣大車隊也在第一時間配合交通部公路局，成立接駁車隊協助災民，當消息曝光後，許多企業也紛紛響應，捐贈物資請車隊協助載進災區，55688集團表示，會在救災結束後給予補貼與獎勵，迎接這群自發性投入的駕駛超人們，希望各界都能透過不同管道與方式傳遞愛心，共同為台灣土地盡一份力。