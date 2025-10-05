ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI搶電潮、降息重啟　公用事業營運環境轉佳

▲▼美國太平洋瓦斯與電力公司（PG&amp;E）工作人員修復加州北部天堂鎮火災破壞的電線。（圖／路透）

▲降息有利公共事業經營。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普放緩提升關稅政策速度及幅度，科技產業拉貨趨勢未變，全球經濟維持穩定、延緩通膨上升疑慮，不過美國就業數據偏弱，仍為景氣展望埋變數，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，9月聯準會預防性降息1碼，預期年底前還有1至2碼的降息空間，公用事業受惠於降息政策，獲利持續上升，投資評價亦獲上修至18.7倍，高於10年均值17.4倍。

Bloomberg統計數據，過去30年聯準會數度重啟降息，重啟降息一年後公用事業股多呈上揚，平均漲幅為7.7%，唯一一次下跌是2020年新冠疫情爆發初期；公用事業及基礎建設產業屬於資本密集型產業，需要大額長天期融資，降息等同減少利息支出，可望減輕資金成本壓力並降低負債比例，林志映說明，降息有利公用事業營運環境轉佳，推升公用事業類股後續表現。

水電瓦斯等公用事業營收來自國內，政府長期合約支持，免除關稅威脅，產業獲利穩健、現金充沛，林志映進一步指出，公用事業整併風潮及各國重核電發展，以擴大穩定的電力供給受矚目。川普上任後，全力擴大AI電力投資及預算規模，並簡化行政流程，提升資料中心建置效率，也帶動電力需求成長；IEA預估，2025及2026年電力需求年增3.3%及3.7% ，高過去10年均值2.6%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金為國內少數鎖定民生基礎建設作為投資主軸的防禦型收益基金，近年更受惠於AI基礎建設快速推展，帶動水電及相關設備需求，林志映表示，AI擴大投資水電的後援設備，也是公用與基建產業重要投資標的，包括：整合性能源、電廠，水電輸配送產業鏈，如瓦斯管線、配電、鐵公路及機場服務等。

第一金投信指出，全球風險資產持續創高，宜適度搭配防禦型收益資產，形成攻守兼備的資產組合，其中，水電瓦斯基礎建設、公用事業類型基金兼具收益特性，現階段全球股市攻高、波動風險加大過程中，正適合作為資產組合中的穩健部位，以降低整體投資組合波動度。
 

