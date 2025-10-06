黃金飆新高！逼近4000美元大關　美國政府關門成最新助力

▲黃金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

隨著美國聯邦政府關門持續發酵，國際金價再創歷史新高，逼近每盎司4000美元。至上午10點左右，紐約期金衝上每盎司3948美元；現貨黃金則報每盎司3923.25美元，期、現貨報價皆上漲約1%，續刷史上新高紀錄。

《彭博社》、《路透社》等多家外媒指出，美國經濟的動盪導致原定於周五發布的非農就業數據被推遲，這令本來就黯淡的經濟前景更加不明朗。

由於缺乏官方經濟數據，交易員只能依賴民間報告來判斷經濟狀況，同時也讓聯準會在制定貨幣政策時面臨挑戰。

黃金是「零利息」商品，但在美國總統川普政策為市場帶來經濟與地緣政治不確定性影響，國際金價今年以來已飆漲近50%，加上聯準會（Fed）降息及央行為分散美元資產而進行的購買，都推升黃金向上。

而在美國政府關門事件影響下，已有官方經濟數據無法揭露的爭議，再次推升金價走揚。

Pepperstone集團分析師艾哈邁德．阿西里（Ahmad Assiri）表示，「在聯準會持續降息、勞動市場轉弱的背景下，支撐金價的基礎依舊穩固。」不過他也指出，「風險報酬的動態正在轉變，若出現短線回檔，將是長多格局中健康的修正階段。」