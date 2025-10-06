AMD盤前暴漲35%！證實OpenAI拿1成股權　台積電ADR跟漲逾2%

▲AMD董事長蘇姿丰。（圖／記者高兆麟攝）



記者陳瑩欣、鄒鎮宇／台北報導

OpenAI與晶片大廠AMD宣布達成合作，未來幾年將導入高達6GW（千兆瓦）規模的AMD Instinct GPU，首批1GW預計於2026年下半年上線。此舉不僅使OpenAI有機會取得AMD約10％股權，也讓AMD股價在週一盤前暴漲超過35％，台積電ADR盤前也漲2%。

據《CNBC》報導，AMD已向OpenAI發出最多1.6億股普通股的認股權證，實際行使數量將依晶片部署進度及股價表現分階段解鎖。首批認股權證將在第一批1GW部署完成後生效，後續則隨OpenAI擴展至6GW並達成技術及商業里程碑陸續釋放。若OpenAI全數行使認股權，依現有股本計算，約可取得AMD一成股份。

OpenAI執行長Sam Altman表示，「AMD在高效能晶片領域的領導地位，將加速AI技術普及，讓更多人受益。」這項合作也讓AMD躍升OpenAI的核心策略夥伴，成為目前AI產業內最大規模的GPU部署協議之一，預期將緩解供應鏈壓力，並降低OpenAI對單一供應商的依賴。

事實上，OpenAI兩週前才與NVIDIA敲定高達千億美元的股權及供應協議，專為AI模型建設提供10GW專屬算力。搭配此次AMD合作，OpenAI已在短短兩週內承諾投入約1兆美元於基礎建設。

除了與AMD、NVIDIA合作，OpenAI也積極與Broadcom洽談客製化晶片方案，並與Oracle合作建設資料中心。業界分析，這種資本、股權與運算資源互相流通的「環狀經濟」，雖可加速AI產業發展，但若其中一環失效，恐引發供應鏈壓力。

對AMD來說，這不僅是商業里程碑，更證明其新世代Instinct產品線獲得市場認可。AMD執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，這是「雙贏局面，推動全球AI基礎建設，也帶動整個AI生態系進步。」

OpenAI的基礎建設野心也持續擴張。旗下「Stargate」計畫已在德州Abilene啟用首座運算中心，採用NVIDIA晶片，未來新墨西哥、俄亥俄及美國中西部預計將引進包括AMD在內的多家供應商的設備。

截至台北時間10月6日晚上8點半左右，台積電ADR盤前報價上漲6.98美元或2.39%，暫報299.17美元。