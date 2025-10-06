快訊／AMD簽OpenAI協議飆漲35％　台積電ADR創新高大漲4％

▲AMD晶片。（圖／路透）



記者陳瑩欣、鄒鎮宇／台北報導

美股6日開盤時走勢各異，道瓊指數平盤附近震盪，標普500與納斯達克則分別上漲0.3％與0.5％，科技股表現亮眼。AMD宣布與OpenAI簽訂晶片供應協議，激勵股價盤中飆漲35％，市值瞬間增加1010億美元。

與此同時，輝達開低下跌近1％，英特爾則逆勢上漲2％。其他半導體類股也表現強勁，費城半導體指數勁揚4.3％，美光漲逾6％，戴爾漲超5％，台積電ADR美股勁揚4％，艾司摩爾及博通也有超過1％漲幅。

此外，台積電ADR美股正式盤一飛沖天，開盤即突破300美元大關，報300.18美元，至台北時間6日晚間9點45分左右，最高漲15.01美元或5.14%，衝上307.26美元，刷史上新高。

台灣時間6日晚間9點48分，美股三大指數最新走勢：納斯達克指數22865.73點、漲85.22點（0.37％）；道瓊指數46689.27點、跌69.01點（-0.15％）；標普500指數6729.85點、漲14.06點（0.21％）。

個股方面，輝達報186.67美元，跌0.95美元（-0.51％）；台積電304.82美元，漲12.63美元（4.32％）；艾司摩爾1054.02美元，漲21.80美元（2.11％）；特斯拉441.64美元，漲11.81美元（2.75％）；谷歌245.49美元，微漲0.14美元（0.06％）；英特爾38.50美元，漲1.67美元（4.53％）。