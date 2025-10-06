「AMD送OpenAI買自己的晶片」　陸行之：永動機槓桿玩到極致

▲AMD與OpenAI宣布達成合作協議。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

OpenAI和AMD（超微）宣布達成一項價值數百億美元的合作協議，不僅將獲AMD提供數十萬塊晶片，還收購超過10%的股份，消息一出，AMD股價在周一盤前交易暴漲35%，前半導體分析師陸行之認為，AMD此舉相當於送客戶Open AI 300多億美元來買自己的晶片。

前半導體分析師陸行之在個人臉書上對Open AI入股超微一事以「這是什麼概念？」發文，他表示，AMD發10%幾乎無成本股票，也就是一股一美分，如果用市價200美元乘以160mn shares 來算，相當於是送給客戶Open AI 300多億美元來買自己的晶片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

AMD是給Open AI來買還沒上市的MI450 AI晶片嗎？陸行之說，今天AMD盤前超漲30%，dilution（稀釋）10%，現賺20%，永動機投資槓桿玩到極致，AI泡沫越吹越大。最後他更以「稀釋10%，但訂單接不完的概念」來形容Open AI入股AMD的協議。

事實上，OpenAI前腳才跟輝達（NVIDIA）達成協議，獲得1000億美元的巨額投資，後腳又輝達的主要競爭對手AMD達成協議，收購超微約10%的股份，AMD預計，這項合作協議將帶來數百億美元的收入。