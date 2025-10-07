前夏普會長向鴻海追討6億！　郭台銘私人帳房將作證

▲已退休的鴻海重臣戴正吳（圖），向鴻海集團及其創辦人郭台銘追討6億元獎勵金，一狀告上新北地院。（圖／鏡週刊提供，下同）

就在上月底（9月30日），鴻海員工一早就收到年度分紅獎金的入帳通知，被外界形容「被新台幣砸醒的幸福」。不過，另一廂則有一樁民事訴訟案正在新北法院，等著鴻海出手解決，就是由鴻海老臣戴正吳提起的新台幣6億獎勵金官司，最新進展是戴正吳的律師申請傳喚郭台銘私人大帳房、多數時間在海外的莊宏仁於下週一（13日）出庭作證。

鴻海董事長劉揚偉上月底灑出了超過88億元的超級大紅包，就是要讓鴻海人感受到，辛勤付出就有回饋與獎勵。這廂是員工樂領獎金士氣大振，另一廂則有一樁民事訴訟案正在新北法院，等著鴻海出手解決。

這宗民事案件同樣與獎金有關，就是今年初本刊獨家披露鴻海老臣—前夏普會長兼社長戴正吳拿著一紙，當年與時任鴻海董座郭台銘所簽訂的獎勵合約，要向鴻海討6億元獎勵金。

本刊調查，當時戴正吳宣稱並未向郭台銘提告，同時讓官司進入調解期，只要雙方和解，戴正吳不續告就自動結案，但沒想到，調解期間雙方毫無共識，只好繼續對簿公堂。

見法官調解不成，不放棄走司法途徑追討公道的戴正吳，趁9月第二次開庭再度出招，打算傳喚莊宏仁作證，還原當年簽下獎勵合約的時空背景，並證實「確有其事」。但由於「莊宏仁人在國外未出庭，庭期因此延至本月13日召開。」知情人士說。

▲鴻海集團上月底發出高達88億元的年度分紅獎金予員工。

▲戴正吳要求傳喚郭台銘私人大帳房莊宏仁（圖）出席作證，成為各界關注焦點。

下週一，新北地院將第三次開庭審理，戴正吳律師再次申請傳喚郭台銘私人大帳房莊宏仁出庭作證。「戴桑（戴正吳）就是要向法院證實，這份（獎勵金）合約有效，才能向鴻海追討6億元獎勵金。」知情人士對本刊說。

獎勵金追討風波延燒至今，劉揚偉始終堅守公司治理原則，持續派出鴻海律師配合開庭，絲毫未見退讓與妥協。而當年大筆一揮落下簽名的郭台銘，在淡出鴻海後，早過著逍遙愜意的樂活人生，完全置身事外。兩相對比下，認真追討獎金的戴正吳略顯尷尬。

下週一開庭，不論戴正吳能否獲得莊宏仁的有利證詞支持，鴻海仍將堅持原則不退讓，加上郭台銘遲遲不願出面處理，這場老臣追討老東家6億獎金的案子，恐怕仍難善了。

針對戴正吳追討獎勵金，狀告鴻海集團與鴻海創辦人郭台銘一事，永齡基金會與郭台銘不予回應；戴正吳的委任律師林樹旺面對本刊詢問，則僅表示「案件進行中，不予回應」；而截至本刊截稿前，鴻海方面未回應。



