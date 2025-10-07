快訊／台積電刷天價！漲30元至1430　台股漲364點衝27125新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（7日）以27029.28點開出，指數大漲268.22點，漲幅1.0％。指數隨後上漲逾364.81點，衝上27125.87點歷史新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1420元，漲幅1.43％，隨後漲勢擴大至上漲30元至1430元；鴻海（2317）上漲3.5元至230元；聯發科（2454）上漲5元至1325元；廣達（2382）上漲10.5元來到310.5元；長榮（2603）上漲1元至181.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌63.31點或0.14％，收在46694.97點；標準普爾500指數上漲24.49點或0.36％，收6740.28點；那斯達克指數上漲161.16點或0.71％，收在22941.67點；費城半導體指數上漲190.32點或2.89％，收6774.06點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46694.97
|▼63.31
|▼0.14%
|S&P500
|6740.28
|▲24.49
|▲0.36%
|NASDAQ
|22941.67
|▲161.16
|▲0.71%
|費城半導體指數
|6774.06
|▲190.32
|▲2.89%
資料來源：證交所
