快訊／台積電刷天價！漲30元至1430　台股漲364點衝27125新高

美股4大指數漲多跌少，台股今（7日）以27029.28點開出，指數大漲268.22點，漲幅1.0％。指數隨後上漲逾364.81點，衝上27125.87點歷史新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1420元，漲幅1.43％，隨後漲勢擴大至上漲30元至1430元；鴻海（2317）上漲3.5元至230元；聯發科（2454）上漲5元至1325元；廣達（2382）上漲10.5元來到310.5元；長榮（2603）上漲1元至181.5元。

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌63.31點或0.14％，收在46694.97點；標準普爾500指數上漲24.49點或0.36％，收6740.28點；那斯達克指數上漲161.16點或0.71％，收在22941.67點；費城半導體指數上漲190.32點或2.89％，收6774.06點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46694.97 ▼63.31 ▼0.14% S&P500 6740.28 ▲24.49 ▲0.36% NASDAQ 22941.67 ▲161.16 ▲0.71% 費城半導體指數 6774.06 ▲190.32 ▲2.89%

