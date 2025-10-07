財經部落客「辦信用卡」竟被打槍！他傻眼：只是一般卡　關鍵曝光

▲信用卡示意照，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

財經部落客近日去申辦信用卡，除了附上其中一間台股資產當財力證明外，由於他今年2月剛成立公司，於是心血來潮在申請表上填寫「公司負責人」；怎料，數日後竟收到「不通過」的簡訊，讓他瞬間傻眼，同時也總結出3點心得。

理財粉專「喬王的投資理財筆記」昨日發文透露，前陣子向一家外商銀行申請信用卡，雖然表格上已有「自由工作者」的選項，但他決定填上「公司負責人」與「自創公司」的身分，並附上其中一間券商的台股資產，約120萬元作為財力證明，結果卻意外遭到拒絕。

他錯愕表示，原以為申請「一般卡」的門檻並不高，只要近三個月活存平均達22萬元即可過關，台股資產應該也能被認列，於是他主動寫信詢問原因，並附上自己更完整的資產概況，包括國內外券商帳戶、所得稅單與名下房產等資訊，甚至強調如有需要可提供正式文件。

出乎意料的是，他幾天後就收到核准通知；而銀行也並未要求他補交任何證明。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，喬王總結出三點心得，其一，自由工作者或新創公司負責人因收入不穩，確實較難通過銀行審核；其二，海外資產若金額足夠，仍能成為有力的財力佐證；最後，若遭拒絕，不妨主動詢問並補件，往往仍有轉圜的機會。

最後，他不禁笑說，最神奇的是銀行最終竟然只憑他的說明就放行，「這大概就是傳說中的，銀行要的不只是錢，還要你講得有說服力。」

對此，網友們紛紛回應，「感謝分享！很有參考價值的心得」、「公司負責人是支出，不是收入。銀行需要的是你繳不出來時可以扣到錢的現金流，薪資是最容易的，好處理也不容易有爭議」、「主要還是看在國稅局的申報所得跟名目，營業所得一般常被認為是不穩定收入，薪資所得跟執行業務所得就可以比較不被扣分，不過齁...代價就是要繳的稅不一樣，這個就是自己拿捏了」、「最近附張黃金存摺很好用」、「自由心證XDDDD」。

．本文由「喬王的投資理財筆記」授權引用。

