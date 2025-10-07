ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

OpenAI入股AMD　郭明錤拋4重點「對輝達影響有限」

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

記者陳瑩欣／綜合報導

OpenAI入股超微（AMD）引發個界熱議，天風國際證券分析師郭明錤在個人社群平台上拋出4點觀察，認為對NVIDIA（輝達）影響有限。

郭明錤指出，從供應鏈角度，快速看一下OpenAI預計要自2H26開始部署1 GW的AMD MI450這件事，以及對Nvidia的影響：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 過去兩周AMD的2026年的CoWoS訂單無顯著變化。

2. 部署1 GW的AMD MI450約等於5萬片CoWoS-L。目前AMD的2026年的CoWoS訂單推估6-8萬片 (約80-90%用於MI400系列)，故無論是樂觀或謹慎版本都可滿足佈建1 GW MI450需求。

3. 受惠AMD的OpenAI訂單，初步看比較明顯的是HBM與UALink供應鏈。MI450 HBM4主要供應商是Samsung；完整的UALink規格雖要到2027年的MI500系列才能量產，但高訂單能見度會讓相關供應商股價先反應 (如Astera Labs)。

4. 從NVIDIA做機櫃等級伺服器的痛苦經驗看，部署1 GW的MI450過程應該也不會太輕鬆。NVIDIA能做的就是在AMD的機櫃等級伺服器順利出貨前，盡可能把競爭格局提升到另一個層次，確保接下來的優勢，而很明顯的，NVIDIA也早就在做了，只要AI算力市場整體是成長的，OpenAI與AMD合作這件事，對NVIDIA影響應該有限。

AMD蘇媽：AI過熱想法太狹隘

外媒指出，AMD執行長蘇姿丰(Lisa Su，外號蘇媽)6日被問到AI投資風潮是否過熱，蘇姿丰以「這種想法可能太狹隘」回應，她認為，投資人應認真考慮這項技術的力量能為世界帶來什麼。

蘇姿丰認為，AMD正在以「正確的節奏」進行投資，因為我們想要加速發展，這是一個當公司和合作夥伴大膽行動時，就會獲得回報的地方。

蘇姿丰認為，這筆交易可能在未來幾年為 AMD 帶來「數百億美元」的收入。此外，該協議也標誌著 AMD 與 OpenAI 長達數年的談判達成了最終協議。

關鍵字： OpenAIAMDNVIDIAAI投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【金磚海畫面曝】爽秀1500顆不二坊蛋黃酥！台中這家人6hrs狂打2萬通終如願

推薦閱讀

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

國際黃金期、現貨同創新高，台銀黃金存摺今（7）日第一盤賣出價掛出每公克「3916元」天價，以去年此時投入新台幣10萬元估算，抱近1年賺逾4.2萬元。

2025-10-07 09:22
記憶體族群超火！3檔亮燈　南亞科處置中猛漲9%

記憶體族群超火！3檔亮燈　南亞科處置中猛漲9%

台股大漲逾470點，市場資金再度湧向記憶體族群。力積電（6770）、華邦電（2344）在今日開盤交易約1個小時即奔漲停，且穩居成交王第一、第二位，而繳出亮麗營收南亞科（2408）雖股價遭受處置仍大漲逾9%，另中低價位華東（8110）早盤漲停，拉出第3根漲停。

2025-10-07 10:34
PCB多頭再起！　台玻董娘「一股未賣」與富喬雙雙暴量漲停

PCB多頭再起！　台玻董娘「一股未賣」與富喬雙雙暴量漲停

台積電（2330）ADR上攻300美元，帶動台股上攻2萬7千點大關，PCB玻纖布族群勁揚。台玻（1802）更因董娘賣股期過後以「股價不理想」為由一股未賣，與富喬（1815）雙雙開高走高，開盤不到一個小時兩檔同奔漲停價位，成交量均超過10萬張。

2025-10-07 10:56
OpenAI入股AMD　郭明錤拋4重點「對輝達影響有限」

OpenAI入股AMD　郭明錤拋4重點「對輝達影響有限」

OpenAI入股超微（AMD）引發個界熱議，天風國際證券分析師郭明錤在個人社群平台上拋出4點觀察，認為對NVIDIA（輝達）影響有限。

2025-10-07 10:18
5.7萬股民安心　00946配息0.058元順利填息

5.7萬股民安心　00946配息0.058元順利填息

擁有近5.7萬股民的台股月配型ETF群益科技高息成長（00946）於今（17）日除息，每股配發0.058元，上周五（3日）收盤價為10.26元，今日除息參考價10.2元，台股突破2萬7千點整數關卡，股價來到10.28元，完成填息，股息於10月31日入帳。

2025-10-07 10:02
台積電飆1440元天價！台股刷新高　股怪教授喊「可用之兵還很多」

台積電飆1440元天價！台股刷新高　股怪教授喊「可用之兵還很多」

中秋節假期期間，美股持續走高，台積電（2330）漲40元或2.86%，衝到1440元新天價，市值超過37.34兆元，今（7）日台股多頭持強，勁揚537點，攻克2萬7千點，飆上27298點改寫新高紀錄，投資專家認為，大盤成分股高於年線的不到4成，「可用之兵」仍多，有利類股良性輪動盤勢。

2025-10-07 12:03
高市早苗勝選攪動匯市！日圓跌至150　交易員遭遇大規模平倉

高市早苗勝選攪動匯市！日圓跌至150　交易員遭遇大規模平倉

日本執政黨自民黨總裁由高市早苗勝出，日圓兌美元在周一（6日）貶破150大關，根據《彭博》報導， 野村國際和花旗集團的交易員表示，日圓周一拋售的很大一部分原因是宏觀對沖基金平倉掉看漲押注，而不是建立新的看跌押注。

2025-10-07 11:48
「zingala銀角零卡」結盟綠界科技　打造彈性支付生態系

「zingala銀角零卡」結盟綠界科技　打造彈性支付生態系

中租-KY（5871）旗下無卡分期領導品牌「zingala銀角零卡」，正式宣布與全台第三方支付龍頭綠界科技（6763）展開策略合作。雙方聯手打造更完整的彈性支付生態系，為消費者提供更靈活多元的付款選擇，進一步優化購物體驗。

2025-10-07 11:24
快訊／台積電刷天價！漲30元至1430　台股漲364點衝27125新高

快訊／台積電刷天價！漲30元至1430　台股漲364點衝27125新高

美股4大指數漲多跌少，台股今（7日）以27029.28點開出，指數大漲268.22點，漲幅1.0％。指數隨後上漲逾364.81點，衝上27125.87點歷史新高。

2025-10-07 09:04
高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

日本執政黨自民黨總裁由高市早苗勝出，日圓兌美元貶破150大關，日股連續2天勁揚，今（7）日衝至4萬8506.55點新高，首度穿過4萬8千點大關，財信傳媒董事長謝金河（老謝）拆解背後原因，老謝認為與高市早苗政策有關。

2025-10-07 08:44

讀者迴響

熱門新聞

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

OpenAI入股AMD　陸行之：永動機槓桿

前夏普會長向鴻海追討6億！　郭台銘私人帳房將作證

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

即／AMD簽OpenAI協議飆漲35％！台積電ADR大漲4％

快訊／台積電刷天價！漲30元至1430　台股漲364點衝27125新高

AMD盤前暴漲35%！證實OpenAI拿1成股權

00後年輕人整頓職場「2行業無感」　他嘆：還是很奴

想追台積電極難！　ARM執行長嘆：英特爾犯2大錯「被時間懲罰」

21人可爽抱千萬！　7-8月中獎發票兌領今起跑

台股狂漲！理財作家勸留2檔ETF：見好就收

王齊麟升格當爸！土銀生育補助趕進度　拼發首波10萬元

700萬CUBE App用戶當心！多起iOS異常通報　國泰世華銀推2招破解

有錢人家「標配」曝光！　主計總處：開汽車、閱讀習慣佳

高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

TECH WORLD館感恩之夜　與44國、50個展館代表共度中秋

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

快訊／黃金期貨一度突破4000美元大關

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366