OpenAI入股AMD　郭明錤拋4重點「對輝達影響有限」

OpenAI入股超微（AMD）引發個界熱議，天風國際證券分析師郭明錤在個人社群平台上拋出4點觀察，認為對NVIDIA（輝達）影響有限。

郭明錤指出，從供應鏈角度，快速看一下OpenAI預計要自2H26開始部署1 GW的AMD MI450這件事，以及對Nvidia的影響：

1. 過去兩周AMD的2026年的CoWoS訂單無顯著變化。

2. 部署1 GW的AMD MI450約等於5萬片CoWoS-L。目前AMD的2026年的CoWoS訂單推估6-8萬片 (約80-90%用於MI400系列)，故無論是樂觀或謹慎版本都可滿足佈建1 GW MI450需求。

3. 受惠AMD的OpenAI訂單，初步看比較明顯的是HBM與UALink供應鏈。MI450 HBM4主要供應商是Samsung；完整的UALink規格雖要到2027年的MI500系列才能量產，但高訂單能見度會讓相關供應商股價先反應 (如Astera Labs)。

4. 從NVIDIA做機櫃等級伺服器的痛苦經驗看，部署1 GW的MI450過程應該也不會太輕鬆。NVIDIA能做的就是在AMD的機櫃等級伺服器順利出貨前，盡可能把競爭格局提升到另一個層次，確保接下來的優勢，而很明顯的，NVIDIA也早就在做了，只要AI算力市場整體是成長的，OpenAI與AMD合作這件事，對NVIDIA影響應該有限。

AMD蘇媽：AI過熱想法太狹隘

外媒指出，AMD執行長蘇姿丰(Lisa Su，外號蘇媽)6日被問到AI投資風潮是否過熱，蘇姿丰以「這種想法可能太狹隘」回應，她認為，投資人應認真考慮這項技術的力量能為世界帶來什麼。

蘇姿丰認為，AMD正在以「正確的節奏」進行投資，因為我們想要加速發展，這是一個當公司和合作夥伴大膽行動時，就會獲得回報的地方。

蘇姿丰認為，這筆交易可能在未來幾年為 AMD 帶來「數百億美元」的收入。此外，該協議也標誌著 AMD 與 OpenAI 長達數年的談判達成了最終協議。