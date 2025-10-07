PCB多頭再起！　台玻董娘「一股未賣」與富喬雙雙暴量漲停

▲玻纖布攻勢再起，台玻亮燈攻漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）ADR上攻300美元，帶動台股上攻2萬7千點大關，PCB玻纖布族群勁揚。台玻（1802）更因董娘賣股期過後以「股價不理想」為由一股未賣，與富喬（1815）雙雙開高走高，開盤不到一個小時兩檔同奔漲停價位，成交量均超過10萬張。

AI伺服器成長帶動Low DK2、Low CTE等高階玻纖布需求，台玻斥資22.5億元進行8條Low DK擴產，挾著擴產題材股價從7月23日16.8元附近起漲，一路上攻8月19日40.1元波段新高，波段漲幅1.38倍。

隨著台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申讓400張持股、日東紡宣布擴產等消息衝擊，股價急速拉回到26元，不過根據證交所最新公開資料顯示，台玻董娘徐莉玲申讓賣股400張期間已屆滿，但因為申讓期間股價不理想，徐莉玲一股未賣，手中持股仍為2410張。

受此消息激勵，台玻多頭整兵重新出發，今日開高之後，開盤不到一個小時急拉到30.55元漲停價位，成交量也滾出超過10萬張，成為上市成交量第四大個股。

富喬因股價波動大，應主管機關要求公告獲利自結數，自結8月合併營收為5.09億元，年增32.5%，單月稅後盈餘為1.28億元，單月每股稅後盈餘為0.24元，日前公司公告啟動新一輪增資案，發行總股數不超過6000萬股，資金用途為償還銀行借款及充實營運資金，今日股價攻克74.6元漲停價位。