高市早苗勝選攪動匯市！日圓跌至150　交易員遭遇大規模平倉

▲ 日圓匯率走弱、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本執政黨自民黨總裁由高市早苗勝出，日圓兌美元在周一（6日）貶破150大關，根據《彭博》報導， 野村國際和花旗集團的交易員表示，日圓周一拋售的很大一部分原因是宏觀對沖基金平倉掉看漲押注，而不是建立新的看跌押注。

日圓兌美元繼周一走弱跌至150關卡後，今（7日）亞洲盤續弱勢盤整，一度走跌至150.61，創逾兩個月低位。周一晚些時候，高市的經濟顧問之一暗示日本央行可能在12月升息，才見日圓開始縮減跌幅。

報導稱，亞洲交易員表示，雖然一些基金透過買入美元兌日圓建立新部位，但更多的基金買入美元只是為了平倉現有的美元空頭。這是對美元兌日圓上漲高達2%的反應，因為市場預期高市勝選可能意味著日本央行將進一步擴大財政擴張，並放慢升息腳步。

「在我看來，這是一場大規模的平倉，」野村證券駐倫敦的十國集團現貨交易主管Antony Foster表示。 他進一步指出，「自自民黨大選以來，我們看到了一些美元買盤，但說宏觀基金整體採取了某種特定行動是錯誤的。有些基金在平倉，有些基金在做多美元，但主要的資金流向似乎是前者。」

許多基金決定直接退出看跌倉位，而不是同時建立新的看漲倉位，這表明許多投資者仍不清楚高市勝選將為日圓帶來多大程度的貶值。

外匯選擇權市場也上演了類似的劇情。以風險逆轉指標衡量，對沖未來一個月美元兌日圓下跌風險相對於上漲風險的溢價較上周五水準下跌了一半，這得益於交易員回補美元兌日圓選擇權空頭部位。風險逆轉指標將買權的價格與賣權的價格進行比較，買權的價值隨著美元兌日圓上漲而上漲，而賣權的價值則隨著美元兌日圓下跌而上漲。

花旗集團駐倫敦外匯期權交易全球主管Patrick Green表示，「在美元/日元期權中，我們看到一些空頭Delta倉位被平倉，這可能是由於看跌美元和政府關門對沖所致。這導致前端風險逆轉率降低」。 空頭Delta倉位是指在美元兌日元下跌時獲利的倉位。

儘管美元兌日圓上漲，但芝加哥商品交易所選擇權訂單簿的數據顯示，周一美元兌日圓看跌選擇權的活躍度高於買權。鑑於看跌期權價格相對下跌，這表明許多看跌期權是在平倉後被賣出的。