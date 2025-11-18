手機變身數位診間！翰鼎×中華電信加速推動診所數位化　一機完成視訊看診

▲醫療領域正加速邁向數位轉型，從手機掛號、線上看診、遠距醫療，到行動支付與LINE衛教推播，一機就能完成全方位健康管理。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在這個數位科技快速發展的時代，各種生活服務都已邁向智慧化，醫療領域也正經歷數位轉型，面對台灣即將邁入超高齡社會的挑戰，許多長輩因行動不便、慢性疾病纏身，往往難以頻繁外出就醫，卻又需要定期回診追蹤病情，同時，忙碌的現代人也面臨就醫時間安排的困擾，傳統的就醫模式已無法滿足這些特殊需求，這些痛點正驅動著醫療服務朝向更具彈性、更便民的方向發展。

中華電信作為國家數位轉型的關鍵推手，自主開發「SynDr.遠距醫療平台」，建構完善的視訊診療系統，並與翰鼎數位科技攜手合作，打通遠距醫療在基層診所的關鍵一哩路。翰鼎數位科技身為專業的醫療系統整合商，洞察數位醫療趨勢，推出「診所幫Health OnLine」平台，全面整合診所內部健康系統與外部服務平台，結合中華電信的視訊看診服務，打造一站式智慧診所解決方案。民眾只需透過手機即可完成線上掛號、通訊診察、遠距視訊、行動支付，到就醫資料管理與LINE推播服務，大幅提升了醫療服務的便利性，也讓行動不便的長者與慢性病患能持續獲得高品質照護。

「這一兩年會是數位醫療很重要的里程碑。」翰鼎數位科技李鴻益董事長指出，隨著衛福部《通訊診察治療辦法》的開放，以及衛福部 2024 年起推動的「三高防治888計畫」，預計目標至 2030 年將有8成病友納入照護網絡，政策鬆綁為遠距醫療創造全新發展空間，翰鼎與中華電信的合作，正協助台灣近萬家診所快速達到政策要求的標準，致力成為這波基層醫療數位轉型浪潮中的賦能者。

▲數位醫療平台『診所幫Health OnLine』提供更便利的醫療體驗，使用者只需註冊一個帳號，就能搜尋並串聯平台上所有合作診所與機構。

一般診所在數位轉型初期，往往面臨軟硬體整合、法規合規與操作訓練等多重挑戰，翰鼎數位科技周清雲營運長說明：「診所人力資源有限，系統整合不夠友善時，反而導致資料需重複輸入重工等問題導致數位化受阻，透過翰鼎打造的數位醫療平台『診所幫Health OnLine』，從系統導入、法規諮詢、教育訓練到後續維運，皆有專業團隊協助，節省人力與成本」，醫師可以專心提供醫療服務，又能吸引重視效率的年輕族群，更能服務到過去因交通或身體狀況難以就醫的患者群體，「使用者只需註冊一個帳號，就能搜尋並串聯平台上所有合作診所與機構」，實現跨院所的醫療資訊整合，讓患者不再受限於單一診所的服務範圍。

▲翰鼎數位科技李鴻益董事長說明診所數位化已成為必然趨勢，為了讓診所與病人都能擁有最高規格的遠距醫療體驗，翰鼎選擇與最穩定、速度最快、網路基礎建設最普及的中華電信合作。

為了讓診所與病人都能擁有最高規格的遠距醫療體驗，翰鼎選擇與最穩定、速度最快、網路基礎建設最完善的中華電信合作。中華電信不僅在全台擁有最廣的5G與光纖覆蓋率，在偏遠地區的連線穩定度更優於其他業者，能確保遠距診療影像傳輸與即時通訊順暢不中斷，同時，中華電信擁有國內規模最大的IDC（Internet Data Center）資料中心網路，提供高效能伺服環境與異地備援機制，結合雲端運算與多層資安防護，讓醫療資料在儲存與傳輸過程中都能受到最高等級的保護，全面實現「安全、穩定又高速」的智慧醫療體驗。

中華電信的「SynDr.遠距醫療平台」提供醫病雙方多訊源的視訊介面，適用多元情境，支援偏鄉巡診到在宅醫療，針對各式醫療情境提供多元解決方案。過去在醫療資源匱乏的偏鄉地區，透過平台支援遠距專科、巡迴醫療等服務，並彈性串接行動醫療影像設備，成功導入全台多個縣市鄉鎮。

此次與翰鼎合作，中華電信在強大穩定的網路基礎之上，展現專業研發與系統整合能力，落實「在家也能看醫生」的遠距醫療體驗。民眾只需透過手機即可輕鬆連線看診，在協助診所快速建立遠距診間的同時，降低人力與設備管理成本。遠距診療的可近性，實現在民眾需要時即時提供醫療資訊，並有效節省看診過程中的衛教時間。

▲翰鼎數位科技結合中華電信與LINE平台打造的數位診所系統，讓民眾只需一個帳號即可預約掛號、查詢病歷、歸戶就醫資料，實現真正以病患為核心的便利體驗。

智慧看診已不再只是未來想像，根據健保署「基層醫療院所資訊服務系統雲端轉型」補助計畫規範，診所雲端系統必須涵蓋視訊看診功能，自114年起的未來四年間，預計有八成以上（近一萬家）的診所需要導入此項數位工具。這功能不僅可用於一般診療，也能靈活運用於衛教諮詢、用藥說明、診後追蹤、長照或居家照護關懷等多元場景。相較於傳統電話、簡訊，或缺乏資安強度與全程記錄的一般視訊軟體，透過中華電信國家級資安防護與全程錄影機制，確保雙方身分安全、過程可追溯，全面符合醫療法規。

中華電信SynDr. 遠距醫療平台與翰鼎數位科技的結合，不僅支援便利快速的通訊診察與視訊診療，在中華電信嚴謹的資安保障及穩健的網路基礎上，更具備高度安全性與穩定性，讓診所能安心導入遠距醫療服務，達成政策要求，並在競爭激烈的醫療市場中取得數位優勢，讓診所以節省人力、成本的方式快速數位轉型，提供民眾只需一個帳號即可LINE平台預約掛號、查詢病歷、歸戶就醫資料，實現真正以病患為核心的便利體驗。