ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

跟著護國神山買！「升級版金融債」00986B 10/20日開募　入手價1萬元

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲富蘭克林華美00986B金融債ETF 10月20日開募，最低1萬元即可入手，月配息設計，讓小資族也能跟上台積電布局金融債的投資腳步。（圖／路透）

記者錢雅慧／綜合報導

「護國神山」台積電近年持續加碼金融債，顯見金融債券極具吸引力，但如果覺得債券投資門檻太高，不妨在台股市場直接買進「金融債ETF」；富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金（富蘭克林金融債10+、00986B）預計從本（10）月20日起開募，採月配息，每張最低入手價只要1萬元，小資族透過00986B這一檔金融債ETF，就可以輕鬆跟上護國神山的投資腳步。

國人愛存金融股，根據證交所逐月公布定期定額前十個股中金融股佔比高，但投資金融債當債權人抑或買金融股做股東哪一個好？專家以「債權優先」、「債息穩定性優於股」點出持有金融債具有2 大優勢；所謂「債權優先」是公司資金優先保留給債券投資人，債券清償順位優於股權，而「債息穩定性優於股」是債券發行時已定好票面利率，股利則取決於獲利情況配發。

買金融債有優勢，台積電也愛買。根據台積電113年（2024年）全年年報顯示（如下圖紅框顯示），持有的公司債中，前10大均為金融債，依序為美國銀行、摩根士丹利、高盛集團、富國銀行、摩根大通、花旗集團、三井住友金融集團、三菱日聯金融集團、巴克萊銀行與滙豐控股，均是國際知名金融巨頭。
 

▲▼台積電,金融債,ETF,富蘭克林,投資,00986B,護國神山。（圖／證交所、台積電年報）
▲台積電113年年報揭露，持有前10大公司債全為金融債，涵蓋美銀、摩根士丹利、高盛、花旗、三菱日聯等國際金融巨頭，展現金融債投資吸引力。（圖／截取自台積電113年全年年報）

但一般來說債券面額通常比較高，一張可能是十幾萬甚至百萬，對投資人而言，如果想跟進台積電買進金融債券 ，不妨從金融債ETF下手，像買股票一樣下單就好，賣出也方便。

統計台股目前金融債ETF約近10檔，新力軍、富蘭克林金融債10+（00986B）也即將加入市場。

富蘭克林華美投信指出，富蘭克林金融債10+00986B追蹤「ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」，該指數市值約2126億美元，殖利率5.64%，指數平均信評A3，其中A3以上75.09%，發行人國家均為成熟市場國家，排除新興市場，美國佔71.53%，另也排除區域性銀行，嚴選優息優質金融業龍頭，號稱「金融債升級版」。

富蘭克林金融債10+（00986B）預計10月20日至10月23日募集，採月配息，也有收益平準金制度，每單位發行價10元，預計11月掛牌上市，明（2026）年1月中首次評價 ， 2月初除息， 3月即可享有息值入袋。

關鍵字： 台積電金融債ETF富蘭克林投資00986B護國神山

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【檢查時已是末期】鋼鐵爸曝顏正國抗癌1年「最後時刻」

推薦閱讀

科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

受到大型科技股震盪影響，國際資金轉向黃金避險，導致金價持續飆高。台北時間今（8）日上午近10點左右現貨黃金報價首度衝破每盎司4000美元大關，續創新高，今年以來漲幅超52%。

2025-10-08 10:19
日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

受到日本自民黨總裁高市早苗勝選消息影響，日圓兌美元連日走貶，今（8）日貶破152大關，刷8個月來最弱表現，台銀日圓現鈔報價上午9點29分掛出「0.2037」同為8月4日以來、逾2個月最甜，估算10萬新台幣買日圓，可較4月22日高點時多換逾6.5萬日圓。

2025-10-08 09:39
62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

受益人數62.8萬的元大台灣價值高息（00940）於今（8）日進行除息，每股配發0.04元，持有一張能領息40元，與前3次配息持平，昨（7）日收盤價為9.54元，除息參考價9.5元，今日遭遇台股回檔，股價在平盤價游走，最高來到9.51元，填息約25%，盤中時而陷入貼息，投資人揪心。

2025-10-08 09:58
台積電跌30元至1405　台股跌近290點失守2萬7

台積電跌30元至1405　台股跌近290點失守2萬7

美股4大指數全面下跌，台股今（8日）以26999.82點開出，指數大跌212.13點，跌幅0.78％。開盤不到3分鐘下跌286.5點至26925.45點，失守2萬7000點大關。

2025-10-08 09:04
跟著護國神山買！「升級版金融債」00986B 10/20日開募　入手價1萬元

跟著護國神山買！「升級版金融債」00986B 10/20日開募　入手價1萬元

「護國神山」台積電近年持續加碼金融債，顯見金融債券極具吸引力，但如果覺得債券投資門檻太高，不妨在台股市場直接買進「金融債ETF」；富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金（富蘭克林金融債10+、00986B）預計從本（10）月20日起開募，採月配息，每張最低入手價只要1萬元。

2025-10-08 09:00
貨櫃船訂造狂潮是迎來繁榮還是過剩　謝志堅看船東60年經驗可應對

貨櫃船訂造狂潮是迎來繁榮還是過剩　謝志堅看船東60年經驗可應對

根據克拉克森(Clarksons)今年9月最新統計，全球待交貨櫃船已經突破1千萬箱(20呎櫃)，約佔現有運力30%，創歷史高峰。這股訂單狂潮被形容為「錯失恐懼症」(FOMO)，船東是迎來新一輪繁榮，還是又一次產能過剩，仍是未定之數，陽明海運前董事長謝志堅認為，無論結果如何，海運界經過5、60年的歷練，已具有足夠的應對能力。

2025-10-08 07:00
與黃金同步！全球加密貨幣ETF吸金創歷史　比特幣衝12萬美元新高

與黃金同步！全球加密貨幣ETF吸金創歷史　比特幣衝12萬美元新高

根據加密貨幣衍生商品公司CoinShares統計，至4日為止，全球追蹤加密資產的ETF基金在一星期內吸引資金高達59.5億美元，刷新歷史紀錄，也推動比特幣價格攀上空前高點。

2025-10-08 01:56
外資回頭買台股　前3季淨匯入325億美元寫史上同期最強

外資回頭買台股　前3季淨匯入325億美元寫史上同期最強

台股熱，外資蜂湧而入。金管會今（7）日公告9月外資轉賣為買，淨匯入91.6億美元締造史上單月第6大量，約合新台幣2791億元，累計前3季淨匯入325.45億美元，為史上同期第最強。

2025-10-07 21:05
自然人憑證開戶大復活！　金管會：16家銀行已受理

自然人憑證開戶大復活！　金管會：16家銀行已受理

自然人憑證一度被不法分子利用，淪詐騙人頭戶工具，國內多家銀行6月起陸續暫停使用自然人憑證開立數位存款帳戶引爆民怨，金管會今（7）日指出，17家停用自然人憑證開數位帳戶的銀行中，至9月底已有16家恢復使用，元大銀行則預計10月底重開該服務。

2025-10-07 20:32
台糖攜手塑膠中心　推農業資材循環利用與永續發展

台糖攜手塑膠中心　推農業資材循環利用與永續發展

為促進農業副產物的高值化應用，台糖公司與財團法人塑膠工業技術發展中心正式簽署合作備忘錄。雙方將結合台糖的農業資源與技術，以及塑膠中心的推廣平臺，共同推動農業資材的循環利用及加值開發，並鼓勵中小企業參與永續材料研發，為台灣農業開創更多元且永續的發展契機。

2025-10-07 18:32

讀者迴響

熱門新聞

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

美股三大指數開高　礦產勘探暴漲248%

台積電仙人又來指路啦！　盤後鉅額飆1540元新高

日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

大樂透連6槓下期2.4億　百萬紅包開7組

自然人憑證開戶大復活！　金管會：16家銀行已受理

貨櫃船訂造狂潮是迎來繁榮還是過剩　謝志堅看船東60年經驗可應對

旺宏股價收漲逾7%　9月營收「月年雙增」刷29個月新高

台積電跌30元至1405　台股跌近290點失守2萬7

科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

前夏普會長向鴻海追討6億！　郭台銘私人帳房將作證

夏普前會長戴正吳追討6億　鴻海回應了

PCB多頭再起！　台玻董娘「一股未賣」與富喬雙雙暴量漲停

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

47歲男存1600萬爽退休　因1通電話被迫重返職場

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

記憶體族群超火！3檔亮燈　南亞科處置中猛漲9%

買不到台積電改抱0050　股民數差距縮至2.1萬人

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366