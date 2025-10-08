跟著護國神山買！「升級版金融債」00986B 10/20日開募　入手價1萬元

▲富蘭克林華美00986B金融債ETF 10月20日開募，最低1萬元即可入手，月配息設計，讓小資族也能跟上台積電布局金融債的投資腳步。（圖／路透）

記者錢雅慧／綜合報導

「護國神山」台積電近年持續加碼金融債，顯見金融債券極具吸引力，但如果覺得債券投資門檻太高，不妨在台股市場直接買進「金融債ETF」；富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金（富蘭克林金融債10+、00986B）預計從本（10）月20日起開募，採月配息，每張最低入手價只要1萬元，小資族透過00986B這一檔金融債ETF，就可以輕鬆跟上護國神山的投資腳步。

國人愛存金融股，根據證交所逐月公布定期定額前十個股中金融股佔比高，但投資金融債當債權人抑或買金融股做股東哪一個好？專家以「債權優先」、「債息穩定性優於股」點出持有金融債具有2 大優勢；所謂「債權優先」是公司資金優先保留給債券投資人，債券清償順位優於股權，而「債息穩定性優於股」是債券發行時已定好票面利率，股利則取決於獲利情況配發。

買金融債有優勢，台積電也愛買。根據台積電113年（2024年）全年年報顯示（如下圖紅框顯示），持有的公司債中，前10大均為金融債，依序為美國銀行、摩根士丹利、高盛集團、富國銀行、摩根大通、花旗集團、三井住友金融集團、三菱日聯金融集團、巴克萊銀行與滙豐控股，均是國際知名金融巨頭。





▲台積電113年年報揭露，持有前10大公司債全為金融債，涵蓋美銀、摩根士丹利、高盛、花旗、三菱日聯等國際金融巨頭，展現金融債投資吸引力。（圖／截取自台積電113年全年年報）

但一般來說債券面額通常比較高，一張可能是十幾萬甚至百萬，對投資人而言，如果想跟進台積電買進金融債券 ，不妨從金融債ETF下手，像買股票一樣下單就好，賣出也方便。

統計台股目前金融債ETF約近10檔，新力軍、富蘭克林金融債10+（00986B）也即將加入市場。

富蘭克林華美投信指出，富蘭克林金融債10+00986B追蹤「ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」，該指數市值約2126億美元，殖利率5.64%，指數平均信評A3，其中A3以上75.09%，發行人國家均為成熟市場國家，排除新興市場，美國佔71.53%，另也排除區域性銀行，嚴選優息優質金融業龍頭，號稱「金融債升級版」。

富蘭克林金融債10+（00986B）預計10月20日至10月23日募集，採月配息，也有收益平準金制度，每單位發行價10元，預計11月掛牌上市，明（2026）年1月中首次評價 ， 2月初除息， 3月即可享有息值入袋。