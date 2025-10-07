2026台灣國際醫療暨健康照護展推動智慧長照　10/8開放報名

▲2025年Medical Taiwan洽談會現場熱絡洽談，助力業者進軍海外市場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「2026台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan 2026)」將於明年6月25日至27日在台北世貿一館盛大登場。作為亞洲最具影響力的醫療健康展覽之一，本屆展會聚焦「創新長照」、「智慧醫療」及「醫材廊道」三大主軸，今年展覽將於10月8日開放報名，外貿協會歡迎業者踴躍參加。

明年展出全面展現產業最新發展趨勢，並瞄準國內外批發商、經銷商、代理商、醫事與照護相關學會、協會等專業參觀人士，進一步擴大跨國跨界交流合作。

貿協指出，隨著人口結構快速變遷，長照需求日益迫切，Medical Taiwan 2026首度設立「智慧長照」專區，展示長期照護所需的軟、硬體整合解決方案，涵蓋居家照護設備、智慧監控系統與資源整合平台，完整展現高齡友善的產業鏈布局。

展覽期間，將同步舉辦「智慧長照講堂」，邀請產業領袖與專家分享智慧照護模式與實務經驗，促進專業交流與知識共享，推動長照服務持續升級。

面對高齡化社會加速、全民健身意識抬頭，維持健康、提升照護品質與便利性已成為社會焦點。健康關注的核心，也正從被動的疾病治療，轉向長期的主動管理，帶動預防醫療、功能輔具與運動醫學等產業快速發展。

為回應此趨勢，Medical Taiwan 2026將在既有的「輔具及護具」展區基礎上，推出全新「運動醫學」展區，鎖定先進設備、傷害預防與康復技術，呈現運動醫學領域的最新科技如何應用於預防與治療，推動健康照護模式轉型升級，協助業者拓展更多元的市場商機。

全球精準醫療市場正迎來爆發式成長，預測至2032年將突破1037億美元，展現龐大潛力。為回應持續升高的市場需求，Medical Taiwan 2026將設立「精準醫療」展區，涵蓋製藥與藥物研發、再生醫療、臨床試驗服務等，呈現AI驅動下精準醫療在臨床應用的最新突破，包括疾病早期預警、提升診療精度、縮短治療週期及改善康復效果，並探索產業發展中的新機遇與挑戰。

Medical Taiwan2026將持續與三大國內醫療公協會-中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣生技醫療照護輔具協會攜手合作，透過產官學研的跨域連結，推動產業升級與國際合作，使台灣成為全球創新醫療照護的關鍵樞紐，並實現更智慧、更精準的健康照護未來。

今年台灣國際醫療暨健康照護展國際化成果顯卓，參展業者來自共14國，海外參展國別與企業數增長超過40%，國際參觀者亦有近800名，顯示國際市場對Medical Taiwan的高度重視。

2026年將持續邀請海內外買主，辦理一對一採購洽談會、產業論壇沙龍等形式，幫助企業媒合專業買主進行深入對話、共創新商機。展覽自本月8日開放報名，報名可洽(02)2725-5200分機2228，或至展覽網站 www.medicaltaiwan.com.tw 查詢。