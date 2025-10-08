台積電「1張140萬」為何不分割？　關鍵原因曝光：破千時就講過

▲台積電為何不進行股票分割？（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電（2330）價格已破1400元，對一些小資族來說，買起來可能就有點壓力。近日有網友好奇拋問，為什麼台積電不分割呢？如果分割的話，就可以增加流動性，這樣不好嗎？話題引起討論，網友也紛紛回應，「買不起可以買零股」、「買零股就好了，不需要為了個人喜好分割」。

近日有網友在PTT的Stock板上，以「台積電為何不分割啊」為標題發文，提到如果1拆10的話，等於1股差不多140元，一張14萬元，理論上流動性會比較高。他說，股票分割應該是很正常的事情，但為什麼台灣好像不常這麼做？增加流動性不好嗎？

貼文曝光後，引起網友熱議，「買不起1張，你可以買100股就好」、「140萬都拿不出來的不要來亂」、「減少散戶進來的機會」、「這樣散戶太多，很麻煩」、「GG股東只要精英」、「不需要，你可以投資零股」、「它不需要分割來刺激交易」、「股票是因價值而買不是便宜而買」。還有網友表示，「GG破千的時候就講過的事，覺得沒必要」。

股票分割是吸引更多投資人加入的方式之一，拆股不僅可以讓股價更低、股數變多，還有助於股票的流動性和安全性，而原本的股票持有者並不會受到影響。

事實上，在台積電價格破1000元時，股票分割的話題也曾引起討論。根據《中央社》報導，台積電並無所謂的流通性問題，且台股盤中可進行零股交易，因此對投資人而言，並非「高不可攀」。分析師王兆立當時也指出，台積電股價波動大，台股期貨交易量也會隨著增加，股票分割的必要性不大。

另根據《公視新聞網》，台積電2024年7月時曾指出，台灣交易市場已開放盤中零股交易，沒有辦理股票分割的需要。