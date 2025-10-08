緯創、緯穎創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

▲緯創董事長林憲銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

伺服器代工大廠緯創（3231）9月營收回升至2000億元以上達到2034.37億元，創史上第三高、同期新高，月增17.84%，年增109.94%；另同集團緯穎（6669） 9月營收863.17億元，也是史上第三高，但月減10.07%，年增150.16%。由於兩檔個股近期股價創高後皆拉回，市場續盯基本面報佳音下是否還能再拼反彈。

緯創第3季營收5678.03億元，創單季新高，季增2.9%、年增108.3%；累計今年1-9月營收為1.47兆元，年增94.87%。

緯創緯穎股價先後創高皆拉回

緯創股價在昨（7）日創下158元新高紀錄，今日隨著大盤拉回，股價盤中一度回跌逾半根，終場以下跌5.5元或3.53%、150.5元作收。美系外資出具緯創最新報告，認為超微（AMD）和OpenAI的最新合作，緯創會是主要受惠者之一，因此將目標價從169元調升至188元。

緯穎第3季營收2668.22億元，創單季新高，季增20.87%，累計今年1-9月營收6582.23億元，年增168.74%。

緯穎股價在上周五（3日）盤中創下3540元史上新高，今日以下跌75元或2.14%、3435元作收。

緯穎董事長暨策略長洪麗寗日前受訪時表示，訂單多到要「猛蓋工廠」，2026年「真的看得相當樂觀」，2027年也不錯。