一表看七家金控前9月獲利　中信金EPS 3.06元暫居首位

▲中信金前9月EPS 3.06元。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

9月金控獲利陸續出爐，截至今（8）日為止共計有八家公布，中信金（2891）9月稅後淨利突破百億元，為111.79億元，累計前三季合併稅後淨利607.59億元，每股稅後盈餘（EPS）3.06元，暫居首位，而元大金前9月EPS為2元，暫居第二；玉山金（2884）9月稅後淨利28.97億元，前9月稅後淨利262.02億元，為已公布前9月金控公司當中，唯一超越去年全年獲利，EPS為1.62元。

中信金表示，子公司中信銀9月存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能表現強勁，單月稅後淨利48.82億元，累計前9月稅後淨利420.57億元，較去年同期成長16%，再創同期新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。

子公司台灣人壽保險公司9月因加權指數再創新高，台股部位趁勢實現部分資本利得，單月稅後淨利64億元，累計前9月稅後獲利177.4億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值7.1%，導致匯兌損失增加。保險核心業務部分持續成長，新契約保費較去年同期增加37%。

綜觀中信金今年前9月獲利表現，儘管上半年因美元貶值導致保險子公司承受較大匯損壓力，但第三季掌握股市上揚契機，適時實現資本利得，再加上股利入帳前九月獲利已超越去年同期水準，刷新歷年紀錄。

元大金9月稅後淨利34.17億元，累計前9月稅後淨利266.95億元，年減1.5%，EPS為2元。元大金指出，台股9月的日均量達6442億元，創下今年新高，帶動證券經紀手收，元大證單月稅後淨利24.79億元；元大銀9月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後淨利為9.48億元。

玉山金9月稅後淨利28.97億元，累計前9月稅後淨利262.02億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加25.51%，係為已布前9月獲利七家金控公司成長率最高者，也超過去年全年獲利，EPS為1.62元。

玉山金各子公司表現良好，銀行、證券、創投及投信前9月累積獲利皆優於去年，其中核心子公司玉山銀行各項業務穩健成長，淨利息收入年成長18.9%，玉山銀行累計稅後盈餘252.28億元，較去年同期增加29.6%；玉山證券17.73億元；玉山創投1.93億元；玉山投信1.3億元。

