▲台驊上海客戶FBG集團申請重整，應可取回部分款項、債權風險可控。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊國際控股(2636)今(8)晚公告，重要子公司上海台驊貨運代理公司的客戶，美國汽車零組件集團First Brands Group LLC(簡稱「FBG 集團」)旗下的Brake Parts Inc.(BPI)，已於美國時間今年9月25日向美國德州南區破產法院申請破產重整(Chapter 11)，公司估計應可取回部分款項、債權風險可控。

台驊控股表示，接獲FBG集團申請破產重整訊息後，上海台驊立即啟動債權盤點與風險評估，並委託美國律師了解破產程序及法律影響，以規劃債權申報及權益保全措施，確保公司權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至2025年10月8日，台驊控股及合併報表範圍內公司對BPI之應收帳款合計約782萬美元（約新台幣2.38億元），主要為運輸及相關服務費用，占公司2025年6月30日合併總資產約1.12%。

其中，約466萬美元為FBG集團申請破產重整前完成運送服務之款項，目前正協同美國律師事務所評估並處理相關破產重整事宜，實際損失金額將視重整計畫核定及後續債務清償情形而定。

另約316萬美元為FBG集團申請破產重整前已依客戶指示完成裝船後產生之相關費用。部分貨櫃已抵達目的港但尚未提貨，部分仍在航程中。依據承攬運送契約及相關法令，公司就該部分貨物依法保留留置與優先受償等權益之主張，並正與客戶協商付款及後續處理事宜，將依重整進度持續評估並採取適當法律措施，以維護公司權益。

台驊控股指出，整體債權金額及性質均已確認，經評估風險可控，對公司財務及營運影響有限。截至目前，公司及所屬子公司資金運作正常、營運穩定，其他主要客戶往來亦未受影響。

公司將依相關法令辦理債權登錄及權益保全，並視法院進度採取必要法律措施，以維護公司及股東權益。後續若破產重整程序有進一步進展，台驊控股將依主管機關規定即時公告，以確保資訊透明並維護股東權益。