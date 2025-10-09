ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全球貨櫃運輸41%是空箱　雙向貨載不均衡惡化讓業界備受挑戰

▲洛杉磯港估計未來三周貨量不如去年同期。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲美國線雙向貨載不均衡問題曾經台灣一家船公司收攤關門。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導　

丹麥航運諮詢公司Sea-Intelligence近期發佈的最新分析報告顯示，全球範圍內空貨櫃運輸的佔比正不斷擴大，這一現象給全球航運業的效率與成本控制帶來了新的挑戰。對此國內業界高階指出，這是貨櫃船運面臨的長期問題，早年台灣就有船公司在加入美國線後，錯估空箱回運成本，不到一年就收攤關門。

根據Sea-Intelligence專家團隊的研究，以標準箱(20呎櫃)海浬(teu-miles)為統計基準，計算了空箱相對於滿箱的運輸佔比。 結果顯示，目前全球貨櫃運輸當中，41%的運輸量為空箱， 而在疫情之前的2019年，僅佔約31%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於空箱運輸佔比不斷上升，總部位於巴基斯坦喀拉蚩的貨運代理公司Acumen Freight Solutions社交媒體上發表了自己的見解，該公司指出，國家間貿易流動的不均衡是導致這一現象的核心原因。

在全球貿易格局中，部分地區的出口量遠大於進口量，而另一些地區則以進口為主導。這種貿易失衡直接造成了貨櫃分佈的不均衡，一些港口空箱堆積如山，而另一些港口卻面臨貨櫃箱短缺的困境。

國內貨櫃船公司退休高階回憶，亞洲與美國間的雙向貨載不均衡現象特別明顯，在1986年前後，我國在中東航線業績良好的嘉慶航運(CC LINE)進軍美西線，而該公司錯估回程空箱運輸成本，收的亞洲輸芝加哥等主要內陸城市貨載，運價訂得偏低，結果因為空櫃回運亞洲的成本太高，做不到一年就因為不堪虧損而收攤停業，之後多家新投入美國線的船公司記取教訓，開航初期都僅收運到美國港口的貨載，不敢收內陸貨。

空箱運輸會佔用寶貴的船舶艙位，消耗港口的裝卸設備、人力等資源，直接推高裝卸與運輸費用；從收益角度，每個空箱佔據的空間本可裝載能創造收入的貨物，相當於讓航運公司承受了隱性的收入損失，若空箱在港口長期過剩，還會引發終端倉儲成本飆升，甚至產生額外的滯期費用。

更值得關注的是環境層面，額外的空箱調配航程會增加燃油消耗，導致碳排放總量上升，與全球航運業的綠色轉型目標相悖。據行業估算，空箱調配每年給航運業造成的損失高達數十億美元。

貨櫃船公司都努力改善雙向貨載不均衡問題，在美國線設法爭取美國輸到到亞洲的貨載，但因貨源不足，還是避不開高比例的空箱運輸；在散裝船運運價高漲時，有機會讓穀物與一些大宗貨改以貨櫃運輸，但是散裝船運價回落後，這些貨多數還是會轉回散裝運輸。

業界高階表示，如何通過優化貨櫃調度、完善全球貿易佈局等方式緩解這一問題，成為未來全球航運業需要共同面對和解決的重要課題，而眼前美國總統川普透過對等關稅、稅收減免等措施，吸引製造業回到美國設廠，如果真能見效，雙向貨載不均衡問題就有可能見到明顯改善。

關鍵字： 貨櫃運輸41%是空箱雙向貨載不均衡惡化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【身分初步確認】砂石場車內遺體運出！　家屬認屍...員工悲喊：董娘回家

推薦閱讀

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18用地爭議難解，經濟部今（8）日發出4點聲明，並證實接獲輝達公司委託，盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

2025-10-08 17:33
飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

國際現貨黃金首度衝破每盎司4020美元大關，至今（8）日下午1點左右報價來到4029.39美元，國內飾金飆上每錢1萬5170元新天價，也是首度衝破「萬5」大關， 銀樓業者指出，有民眾拿出6條超粗的金鏈子換錢，抱走近百萬元。

2025-10-08 13:16
緯創、緯穎創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

緯創、緯穎創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

伺服器代工大廠緯創（3231）9月營收回升至2000億元以上達到2034.37億元，創史上第三高、同期新高，月增17.84%，年增109.94%；另同集團緯穎（6669） 9月營收863.17億元，也是史上第三高，但月減10.07%，年增150.16%。由於兩檔個股近期股價創高後皆拉回，市場續盯基本面報佳音下是否還能再拼反彈。

2025-10-08 15:22
科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

科技股震盪！現貨黃金首破4000美元　今年來漲逾52%

受到大型科技股震盪影響，國際資金轉向黃金避險，導致金價持續飆高。台北時間今（8）日上午近10點左右現貨黃金報價首度衝破每盎司4000美元大關，續創新高，今年以來漲幅超52%。

2025-10-08 10:19
日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

日圓「0.2037」探2個月最甜　10萬台幣半年多換6.5萬日圓

受到日本自民黨總裁高市早苗勝選消息影響，日圓兌美元連日走貶，今（8）日貶破152大關，刷8個月來最弱表現，台銀日圓現鈔報價上午9點29分掛出「0.2037」同為8月4日以來、逾2個月最甜，估算10萬新台幣買日圓，可較4月22日高點時多換逾6.5萬日圓。

2025-10-08 09:39
6.8萬人歡呼！越南ETF 00885刷3年半新高　估百億資金活水湧入

6.8萬人歡呼！越南ETF 00885刷3年半新高　估百億資金活水湧入

根據富時羅素（FTSE Russell）最新公告，越南預計將於明（2026）年3月進行中期審查，若改革持續落實，越南有望在同年9月正式納入FTSE新興市場指數，估計屆時百億金湧入，受此激勵，富邦越南ETF（00885）今（8）日盤中股價一度來到16.9元，創3年半新高。

2025-10-08 15:49
航空貨運燃油附加費本月16日起陸續調降　降幅約6%-9%

航空貨運燃油附加費本月16日起陸續調降　降幅約6%-9%

航空公司為反映近期國際航空燃油價格的變動，中華航空昨(7)日率先通知客戶自本月16 日零時起，航空貨運燃油附加費長程線(歐美等)自每公斤新台幣32元降為30元，短程線(亞洲區間)自11元調降為10元，降幅約為6%-9%；星宇航空與國泰航空也在今日發出調降通知。

2025-10-08 12:47
62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

受益人數62.8萬的元大台灣價值高息（00940）於今（8）日進行除息，每股配發0.04元，持有一張能領息40元，與前3次配息持平，昨（7）日收盤價為9.54元，除息參考價9.5元，今日遭遇台股回檔，股價在平盤價游走，最高來到9.51元，填息約25%，盤中時而陷入貼息，投資人揪心。

2025-10-08 09:58
全球貨櫃運輸41%是空箱　雙向貨載不均衡惡化讓業界備受挑戰

全球貨櫃運輸41%是空箱　雙向貨載不均衡惡化讓業界備受挑戰

丹麥航運諮詢公司Sea-Intelligence近期發佈的最新分析報告顯示，全球範圍內空貨櫃運輸的佔比正不斷擴大，這一現象給全球航運業的效率與成本控制帶來了新的挑戰。對此國內業界高階指出，這是貨櫃船運面臨的長期問題，早年台灣就有船公司在加入美國線後，錯估空箱回運成本，不到一年就收攤關門。

2025-10-09 07:00
獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

全真瑜珈健身自10/1起全面停業並宣告解散，進入破產清算程序，影響全台超過4萬名會員、13家分店500多名員工的薪資與工作權益，並涉及多家廠商貨款積欠等問題。據了解，國稅局昨日已對全真瑜珈公司啟動執行扣押程序，但在1.8億元信託款的部分「未能成功」，國庫陷入追討戰。

2025-10-09 06:13

讀者迴響

熱門新聞

一表看七家金控前9月獲利　中信金EPS 3.06元暫居首位

即／美股三大指數上漲　台積電ADR漲2.42%

房貸「開水龍頭」！9月新青安成績單　兆豐、合庫受理倍增

台積電股價太高！她「想改買0050」網搖頭

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

緯創、緯穎創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

台積電「1張140萬」為何不分割？原因曝光

飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

WIW世界投資者週聯合論壇登場　聚焦數位創新、專業協作

47歲男存1600萬爽退休　因1通電話被迫重返職場

投資人必看　3指標買對高股息ETF

00後年輕人整頓職場「2行業無感」　他嘆：還是很奴

全球貨櫃運輸41%是空箱　雙向貨載不均衡惡化讓業界備受挑戰

記憶體股捲土重來火勢看旺　三年最強記憶體景氣復甦

自然人憑證開戶大復活！　金管會：16家銀行已受理

貨櫃船訂造狂潮是迎來繁榮還是過剩　謝志堅看船東60年經驗可應對

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366