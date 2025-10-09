全球貨櫃運輸41%是空箱　雙向貨載不均衡惡化讓業界備受挑戰

▲美國線雙向貨載不均衡問題曾經台灣一家船公司收攤關門。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

丹麥航運諮詢公司Sea-Intelligence近期發佈的最新分析報告顯示，全球範圍內空貨櫃運輸的佔比正不斷擴大，這一現象給全球航運業的效率與成本控制帶來了新的挑戰。對此國內業界高階指出，這是貨櫃船運面臨的長期問題，早年台灣就有船公司在加入美國線後，錯估空箱回運成本，不到一年就收攤關門。

根據Sea-Intelligence專家團隊的研究，以標準箱(20呎櫃)海浬(teu-miles)為統計基準，計算了空箱相對於滿箱的運輸佔比。 結果顯示，目前全球貨櫃運輸當中，41%的運輸量為空箱， 而在疫情之前的2019年，僅佔約31%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於空箱運輸佔比不斷上升，總部位於巴基斯坦喀拉蚩的貨運代理公司Acumen Freight Solutions社交媒體上發表了自己的見解，該公司指出，國家間貿易流動的不均衡是導致這一現象的核心原因。

在全球貿易格局中，部分地區的出口量遠大於進口量，而另一些地區則以進口為主導。這種貿易失衡直接造成了貨櫃分佈的不均衡，一些港口空箱堆積如山，而另一些港口卻面臨貨櫃箱短缺的困境。

國內貨櫃船公司退休高階回憶，亞洲與美國間的雙向貨載不均衡現象特別明顯，在1986年前後，我國在中東航線業績良好的嘉慶航運(CC LINE)進軍美西線，而該公司錯估回程空箱運輸成本，收的亞洲輸芝加哥等主要內陸城市貨載，運價訂得偏低，結果因為空櫃回運亞洲的成本太高，做不到一年就因為不堪虧損而收攤停業，之後多家新投入美國線的船公司記取教訓，開航初期都僅收運到美國港口的貨載，不敢收內陸貨。

空箱運輸會佔用寶貴的船舶艙位，消耗港口的裝卸設備、人力等資源，直接推高裝卸與運輸費用；從收益角度，每個空箱佔據的空間本可裝載能創造收入的貨物，相當於讓航運公司承受了隱性的收入損失，若空箱在港口長期過剩，還會引發終端倉儲成本飆升，甚至產生額外的滯期費用。

更值得關注的是環境層面，額外的空箱調配航程會增加燃油消耗，導致碳排放總量上升，與全球航運業的綠色轉型目標相悖。據行業估算，空箱調配每年給航運業造成的損失高達數十億美元。

貨櫃船公司都努力改善雙向貨載不均衡問題，在美國線設法爭取美國輸到到亞洲的貨載，但因貨源不足，還是避不開高比例的空箱運輸；在散裝船運運價高漲時，有機會讓穀物與一些大宗貨改以貨櫃運輸，但是散裝船運價回落後，這些貨多數還是會轉回散裝運輸。

業界高階表示，如何通過優化貨櫃調度、完善全球貿易佈局等方式緩解這一問題，成為未來全球航運業需要共同面對和解決的重要課題，而眼前美國總統川普透過對等關稅、稅收減免等措施，吸引製造業回到美國設廠，如果真能見效，雙向貨載不均衡問題就有可能見到明顯改善。