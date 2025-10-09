台積電漲30元平1445新高　台股漲400點刷27463新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（9日）以27301.61點開出，指數大漲237.93點，漲幅0.88％。隨後在台積電（2330）平天價1445元下，指數漲399.44點至27463.12點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1440元，漲幅1.77％，隨後漲勢稍大衝至1445元追平天價；鴻海（2317）上漲2元至227元；聯發科（2454）上漲15元至1350元；廣達（2382）上漲4元來到310元；長榮（2603）上漲0.5元至180元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌1.2點或0.0％，收在46601.78點；標準普爾500指數上漲39.13點或0.58％，收6753.72點；那斯達克指數上漲255.02點或1.12％，收在23043.38點；費城半導體指數上漲225.44點或3.4％，收6860.2點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46601.78 ▼1.2 －-0.0% S&P500 6753.72 ▲39.13 ▲0.58% NASDAQ 23043.38 ▲255.02 ▲1.12% 費城半導體指數 6860.2 ▲225.44 ▲3.4%

資料來源：證交所