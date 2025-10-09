台積電漲30元平1445新高　台股漲400點刷27463新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（9日）以27301.61點開出，指數大漲237.93點，漲幅0.88％。隨後在台積電（2330）平天價1445元下，指數漲399.44點至27463.12點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1440元，漲幅1.77％，隨後漲勢稍大衝至1445元追平天價；鴻海（2317）上漲2元至227元；聯發科（2454）上漲15元至1350元；廣達（2382）上漲4元來到310元；長榮（2603）上漲0.5元至180元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌1.2點或0.0％，收在46601.78點；標準普爾500指數上漲39.13點或0.58％，收6753.72點；那斯達克指數上漲255.02點或1.12％，收在23043.38點；費城半導體指數上漲225.44點或3.4％，收6860.2點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46601.78
|▼1.2
|－-0.0%
|S&P500
|6753.72
|▲39.13
|▲0.58%
|NASDAQ
|23043.38
|▲255.02
|▲1.12%
|費城半導體指數
|6860.2
|▲225.44
|▲3.4%
資料來源：證交所
讀者迴響