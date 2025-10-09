記憶體猛虎出閘！南亞科出關即漲停　華東、宇瞻同亮燈

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

DRAM缺貨潮加速顯現加上近日公布記憶體廠商9月營收亮眼，今（9）日記憶體概念股續走揚，遭處置南亞科（2408）今日正式「解禁」出關與華東（8110）均一度觸及漲停價，宇瞻（8271）鎖漲停，至於類股交投重心華邦電（2344）交易2小時即暴出逾35萬張大量，穩居成交王。

人工智慧（AI）推升需求下，DRAM缺貨潮加速顯現，本周以來多家記憶體廠公布9月營收報佳音，驗證市場需求，加上近日傳出記憶體模組廠觀威剛、十銓、宇瞻等先後均暫停報價，讓記憶體類股股價走勢欲小不易。

今日類股族群中，市場聚焦南亞科今日處置結束，股價在10點半左右一度觸及99.8元漲停價，至上午10點50分成交量已達逾16萬張，是昨日仍在處置的4倍。

華邦電昨日公布9月營收79.2億元，月增12.9%、年增9.52%；第3季營收達217.7億元，創近3年新高，不過連二個交易日遭外資大砍，其中昨日即賣超高達7萬張，今日股價雖有基本面支撐，但短線漲 幅已大，籌碼凌亂，今日股價一度衝高至44.35元，漲勢隨即收斂，多空交戰。

力積電（6770）至上午11點也有逾22萬張大量，早盤開高，但股價30元獲利了結賣壓重，股價翻黑。

記憶體封測廠華東（8110）本月以來已上漲4成，雖昨日股價回檔，但今日開高，一度衝至25.6元漲停價。

至於暫停報價威剛（3260） 和 十銓（4967）上漲3%~5%不等、宇瞻10點以後漲停鎖死，高掛委買單逾7000張。