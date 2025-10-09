什麼時候開始投資最好？　醫師「亮出成績單」給1建議：越早越好

▲什麼時候才是投資的最好時機呢？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

什麼時候才是投資的最好時機呢？近日網路上，理財投資的相關話題熱議，內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼也以自己的股票作為例子，他是10年前買0050，因為定期定額，加上放著不看，所以財富漸漸累積，如果要說什麼時候開始投資最好，那就是「越早開始投資越好」。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」上發文拋問，什麼時候開始投資最好？他以自己的股票來當例子。他透露，自己大概是在10年前買了0050，現在已經漲翻，而在5、6年前，他又買了006208和美股，雖然目前漲得不多，但他會繼續放著，讓它長大。

蔡明劼說，他不會說「我早就買了」、「我早就賣了」之類的話，他只是從幾年前就做到定期定額，然後放著不看，財富便隨著時間累積。所以回到主題，什麼時候開始投資最好？「不用問了，越早開始投資越好。如果你還沒開始投資？那就從現在開始，永遠不嫌晚」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「像你這樣吃得下、睡得著、不耽誤工作的投資方法，才是對的」、「投資跟運動，隨時開始都不晚」、「人生第一檔股票就是台積電，那時價位只有兩位數」、「越早越好 放著不要看」、「投報率要好看，真的就是放著不理它」。

本文經「蔡明劼醫師 健康。瘦身」授權引用