台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億 優於市場預期

受惠蘋果與AI相關客戶拉貨帶動先進製程需求強勁，台積電今（9）日收盤後公布9月營收3309.8億元，比上一個月減少1.4%，比去年同期增31.4%，第3季單季營收達9899.17億元，再寫歷史同期最佳，優於市場預期，累計今年前9月營收2兆7629億6400萬元，年增36.4%。

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價 VIP砸逾2千萬抱走5公斤

國際金價頻刷新高，國內飾金今（9）日牌告價掛每錢15180元歷史天價，銀樓老闆曝大戶看好後市發展，砸逾2千萬抱走5公斤。

台股飆新高！主動式ETF接力秀 3檔盤中刷天價

台積電（2330）攻高到1455新高，帶動今（9）日台股創下27463點新高，而5檔台股主動型ETF有3檔也在今日盤中創下新高，分別主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A），其他兩檔主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）則是在10月7日股價創下新高。

台積電飆1455元新天價 台達電首度衝進千金股

「護國神山」台積電（2330）即將在今（9）日盤後公告9月營收，不過盤中已先攻上1455元新天價，市值來到37.73兆元；台達電（2308）開盤即殺入千金俱樂部，一度衝上1005元新高，惟逢高獲利了結賣壓下震盪收斂。

62.8萬股民等到！台股創新高 00940配0.04元花2天填息

台股今（8）日創下27463點新高，資產規模1138億元、受益人數62.8萬的元大台灣價值高息（00940）今日盤中走高到9.58元，花了兩天，順利完成填息走勢，此次除息前收盤價為9.54元。

記憶體猛虎出閘！南亞科出關即漲停 華東、宇瞻同亮燈

DRAM缺貨潮加速顯現加上近日公布記憶體廠商9月營收亮眼，今（9）日記憶體概念股續走揚，遭處置南亞科（2408）今日正式「解禁」出關與華東（8110）均一度觸及漲停價，宇瞻（8271）鎖漲停，至於類股交投重心華邦電（2344）交易2小時即暴出逾35萬張大量，穩居成交王。

集保結算所前進哈薩克世界集保論壇 分享永續金融實踐

兩年一度的世界集保組織論壇(WFC)會議，9月24日至26日於哈薩克阿拉木圖舉行，集保結算所董事長林丙輝親自率團參與，與全球集保產業領袖進行交流，本次論壇邀集各國集保機構、交易所、保管銀行等超過75家機構、逾250位高階主管與代表齊聚一堂，聚焦於主題「集保機構的演變格局：因應交易後基礎設施的挑戰、機會與未來」，會中並由台灣集保結算所代表主講集保事業致力於市場ESG發展之實務分享，獲得與會者熱烈迴響。

10月份中美線空白航班創疫情以來新高 市場進入波動管理時代

德魯里上周五公布本月6日至11月9日5周內，在主要東西航線，船公司將715個航班中的57班撤回，其中51%是在亞洲到美洲的跨太平洋東行航線，但是全球領先的供應鏈可視化與分析機構 project44最新發佈的數據顯示，10月份中美航線的空白航次創新冠疫情以來新高，僅中國往美國方向計劃取消67個航次，市場進入「波動管理時代」。

快訊／台股收盤大漲238.24點 台積電漲25元至1440

台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲238.24點，以27301.92點作收，漲幅0.88％，成交量5643.3億元。

全球股市光輝10月 一表看海外主題ETF績效前10強

第三季全球股市強攻上漲後，海外主題ETF更成為10月份強攻要角，Cmoney資料統計至昨（8）日止，海外主題前十強在10月份以來的漲幅都逾5%，漲幅逾10%的海外主題ETF有兩檔，分別國泰數位支付(00909)、第一金太空衛星(00910)。