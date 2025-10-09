62.8萬股民等到！台股創新高　00940配0.04元花2天填息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（8）日創下27463點新高，資產規模1138億元、受益人數62.8萬的元大台灣價值高息（00940）今日盤中走高到9.58元，花了兩天，順利完成填息走勢，此次除息前收盤價為9.54元。
回顧以往00940配息歷程，去年7月至10月連4次除息0.05元，去年11、12月則降為0.04元，今年1月起更降至0.03元，連續六個月均維持此一配息水準，直到7月才調升至0.04元，此次除息，股息入帳日為11月3日。
