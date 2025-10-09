快訊／台股收盤大漲238.24點　台積電漲25元至1440

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲238.24點，以27301.92點作收，漲幅0.88％，成交量5643.3億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲237.93點開出，指數開高走高，盤中最高達27463.12點，最低27253.07點，終場收在27301.92點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1440元，漲幅1.77％；鴻海（2317）下跌3.5元至221.5元；聯發科（2454）上漲10元至1345元；廣達（2382）下跌8元來到298元；長榮（2603）下跌1元至178.5元。
今天漲幅前5名個股為景碩（3189）上漲12.5元，漲幅10％；誠研（3494）上漲1元，漲幅10％；榮科（4989）上漲3.55元，漲幅9.99％；映泰（2399）上漲2.1元，漲幅9.98％；宇瞻（8271）上漲7.7元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為波力-KY（8467）下跌17.5元，跌幅9.72％；視陽（6782）下跌17元，跌幅8.13％；東和（1414）下跌1.45元，跌幅7.75％；鼎基（6585）下跌7元，跌幅6.73％；康霈*（6919）下跌10元，跌幅6.13％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|景碩（3189）
|137.5
|▲12.5
|▲10.0％
|誠研（3494）
|11.0
|▲1.0
|▲10.0％
|榮科（4989）
|39.1
|▲3.55
|▲9.99％
|映泰（2399）
|23.15
|▲2.1
|▲9.98％
|宇瞻（8271）
|85.0
|▲7.7
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|波力-KY（8467）
|162.5
|▼17.5
|▼9.72％
|視陽（6782）
|192.0
|▼17.0
|▼8.13％
|東和（1414）
|17.25
|▼1.45
|▼7.75％
|鼎基（6585）
|97.0
|▼7.0
|▼6.73％
|康霈*（6919）
|153.0
|▼10.0
|▼6.13％
資料來源：證交所
