快訊／台股收盤大漲238.24點　台積電漲25元至1440

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲238.24點，以27301.92點作收，漲幅0.88％，成交量5643.3億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲237.93點開出，指數開高走高，盤中最高達27463.12點，最低27253.07點，終場收在27301.92點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1440元，漲幅1.77％；鴻海（2317）下跌3.5元至221.5元；聯發科（2454）上漲10元至1345元；廣達（2382）下跌8元來到298元；長榮（2603）下跌1元至178.5元。

今天漲幅前5名個股為景碩（3189）上漲12.5元，漲幅10％；誠研（3494）上漲1元，漲幅10％；榮科（4989）上漲3.55元，漲幅9.99％；映泰（2399）上漲2.1元，漲幅9.98％；宇瞻（8271）上漲7.7元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為波力-KY（8467）下跌17.5元，跌幅9.72％；視陽（6782）下跌17元，跌幅8.13％；東和（1414）下跌1.45元，跌幅7.75％；鼎基（6585）下跌7元，跌幅6.73％；康霈*（6919）下跌10元，跌幅6.13％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 景碩（3189） 137.5 ▲12.5 ▲10.0％ 誠研（3494） 11.0 ▲1.0 ▲10.0％ 榮科（4989） 39.1 ▲3.55 ▲9.99％ 映泰（2399） 23.15 ▲2.1 ▲9.98％ 宇瞻（8271） 85.0 ▲7.7 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 波力-KY（8467） 162.5 ▼17.5 ▼9.72％ 視陽（6782） 192.0 ▼17.0 ▼8.13％ 東和（1414） 17.25 ▼1.45 ▼7.75％ 鼎基（6585） 97.0 ▼7.0 ▼6.73％ 康霈*（6919） 153.0 ▼10.0 ▼6.13％

資料來源：證交所