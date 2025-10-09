10月份中美線空白航班創疫情以來新高　市場進入波動管理時代

▲10月份中美航線的空白航次創新冠疫情以來新高。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

德魯里上周五公布本月6日至11月9日5周內，在主要東西航線，船公司將715個航班中的57班撤回，其中51%是在亞洲到美洲的跨太平洋東行航線，但是全球領先的供應鏈可視化與分析機構 project44最新發佈的數據顯示，10月份中美航線的空白航次創新冠疫情以來新高，僅中國往美國方向計劃取消67個航次，市場進入「波動管理時代」。

自8月7日美國「解放日關稅」實施兩個月後，project44統計，10月份中美航線的空白航次(blank sailings)數量，中國往美國方向計劃取消67個航次，美國往中國方向更高達71個航次。

該機構指出，這一趨勢並非短期偶發，而是受制於美國新關稅政策、需求下滑及全球貿易結構性不確定性共同推動的系統性反應，預示著2025年第四季度全球海運市場將持續承壓。

報告顯示，航運公司正通過前所未有的「空白航班」來削減運力、控制艙位，以對沖關稅衝擊和需求疲軟帶來的不確定性。這一策略已在主要航區集中顯現，尤其是涉及美國與亞洲的航線。

數據顯示，美國西海岸至東南亞航線的空白航班年增75%、中國至美國西海岸航線年增46.5%、東南亞至美國西海岸年增40.7%、美國西海岸至歐洲年增31.6%、東南亞至美國東海岸 年增28.7%、美國西海岸至中國年增26.5%。

project44指出，航運公司如今使用跳港的目的已不再是「危機應急」，而是作為一種「價格穩定與產能管理工具」，用以維持被關稅扭曲的市場秩序。

前Gartner供應鏈研究主管、長期關注運價週期的分析師Bart De Myunck 在報告中評論指出，船公司正在以疫情時期未曾見過的力度主動取消航次。這並不是因為航運市場陷入崩潰，而是因為他們要在一個被關稅與政治風險扭曲的市場中生存，維持運價穩定。

project44還指出，在2025年上半年，美國與中國之間的跨太平洋航線已經出現了「斷續性供給」現象，從1月到9月，航次取消次數幾乎翻倍，尤其在4月至6月和9月出現兩輪集中空白航次潮。這種情況預計將在10月達到頂點，創下過去5年來的最高記錄。

除了運力收縮外，project44的數據顯示中美貿易流量呈現持續下滑趨勢。儘管美國在9月宣布下調部分關稅，但中美貿易量仍未恢復增長動能，中國對美出口較2024年同期下降27%，並已連續5個月負增長；美國對華出口跌幅更為嚴重，累計下降42%，連續9個月下滑。

4月至9月期間，中國出口美國貨量分別下降38%、46%和41%; 而美國出口至中國的貨量，多月跌幅超過50%。 這表明，美國進口需求減弱與中國出口恢復乏力正在形成「雙向擠壓」，導致跨太平洋運力利用率下降。

project44分析認為，這種「雙重疲軟」既是關稅政策直接作用的結果，也與企業為規避政策風險而推遲裝運、分散採購地有關。 部分美國進口商在上半年曾進行「關稅前搶單」，但隨著政策落地與需求回落，三季度的運量顯著下滑。

在此背景下，印尼與泰國成為2025年最顯著的替代供應國。project44的監測數據顯示，兩國今年對美出口貨量年增11%–81%，除4月外各月均保持正成長。

儘管印尼與泰國的商品仍面臨平均19%的進口關稅及特定產品附加稅，但憑藉較低的人力成本與地緣政治穩定性，它們成為美國進口商在中短期內規避中國關稅的主要選擇。

project44在報告中明確指出，這種轉移更多屬於戰術性調整，而非結構性重組。多數美國企業尚未進行資本密集型的產能遷移或回流投資。當前的製造分佈依舊與2024年基本一致。

換言之，供應鏈的地理重塑仍需時間與政策信號，而眼下更多是「避風港式」的靈活應對。在關稅高壓與地緣政治不確定性並存的背景下，project44認為，美國整體貿易結構雖保持穩定，但波動性正在顯著增強。

數據顯示，2025年美國出口市場佔比中，加拿大下降7.6%，中國下降1.4%，而印度和墨西哥分別上升1.9%與1.4%。進口方面，中國佔比保持穩定，印度、日本與孟加拉的佔比略有上升。

報告指出，這表明美國企業尚未出現系統性的「供應鏈脫鉤」，但採購與出口策略的時間性調整已成為主流：企業傾向於短週期採購、靈活調度運力，以應對關稅政策頻繁調整的環境。

另一方面，美國取消800美元以下包裹免稅政策後，跨境電商物流同樣面臨挑戰。project44的追蹤數據顯示，8月至9月間美國電商末端配送準時率仍提升1%。報告分析認為，這是因為大部分大型零售商已通過境內倉儲實現當地語系化履約，而非依賴海外直郵，因此，政策對整體物流效率的影響有限。

不過，project44警告稱，長期的關稅壓力和跳港潮將對航運市場帶來深層次影響。航司為穩定運價而削減艙位，短期內有助於維持利潤，但若貿易量持續低迷，將加劇運價波動、延長船期不確定性，並進一步擠壓中小貨主的生存空間。

project44在報告結論中指出，2025年的全球航運市場已進入「波動管理時代」。關稅政策不再只是經濟措施，而是影響全球供應鏈韌性和運輸節奏的關鍵變數。

運力削減與貨量下降的雙向作用，將使2026年的貿易與運價更依賴政策走向與地緣格局。 航運業正從一個『穩定增長的全球化市場』，轉變為『高波動、低確定性』的新常態。 ”