台北市與新竹縣買3房大樓　中位數總價突破2000萬元

▲永慶統計近一年七大都會區3房住宅房價中位數，台北3房房價高達3,652萬元。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，預售建案更傾向推出2房格局以內的小坪數產品來滿足多數購屋民眾的需求，然而多數購屋民眾理想的中的房子仍是3房格局。永慶房產集團彙整近一年七大都會區3房格局中古大樓交易資訊，若要在台北市購買3房大樓，中位數總價需要3,652萬元，而新竹縣中位數總價也要2千萬元以上，對購屋民眾來說負擔並不輕，僅桃園市、台中市、台南市與高雄市3房大樓中位數總價落在1千萬元出頭。

若根據以勞工保險局統計縣市平均投保薪資計算七都房貸負擔，以貸款7成、繳款年限30年、利率以2025年7月五大銀行房貸放款利率2.303%，本利平均攤還試算，七大都會區中，台北市、新北市以及新竹縣購買3房格局大樓住宅，每月房貸金額會超過平均月薪，其中台北市3房大樓房貸月薪比高達181%，光是房貸每月應繳金額就將近台北市每月平均薪資的1.8倍。

雙北高房價房貸負擔超過月薪 新竹市負擔最輕鬆

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市作為台灣的政經中心，吸引各縣市大量就業人口移入，居住需求強勁，房價也是七大都會區最高，3房大樓房貸負擔高達平均月薪的181%。此外，鄰近的新北市3房大樓中位數總價1,831萬元，房貸月薪比高達112.1%。除了高資產、高所得購屋族群較有能力負擔外，一般受薪階級買房仍是大不易。而雙北市的高房價現象，也是雙北地區近年「小宅化」、「脫北潮」盛行的重要原因。

近一年新竹縣3房住宅大樓中位數總價已突破2千萬元，為2,360萬元，而新竹市中位數總價為1,750萬元，總價帶已與新北市相當。陳金萍說明，新竹科學園區是新竹縣市重要的經濟支柱，高薪產業群聚，平均月薪排名領先全台，但新竹縣市房市住宅供給有限，近幾年房價推升已追上新北市。新竹縣、新竹市房貸負擔比分別為108.9%與63.4%，看得出不少在新竹市就業的高所得族群選擇在鄰近的新竹縣購屋，購買面積也較大些。其中新竹市因高科技產業支撐薪資結構，使得購屋壓力遠低於北部其他都會區。

七都3房大樓房價比一比！ 台南、高雄最親民

七大都會區3房大樓住宅中位數總價中，以台南市與高雄市最親民，中位數總價為1,088萬元與1,167萬元。陳金萍補充，受到南部科學園區與台積電設廠議題帶動，科技產業就業機會增加，近年台南、高雄房價呈現明顯上漲，近一年3房住宅大樓總價帶平均落在1,000萬至1,200萬元之間，以貸款七成、30年本利攤還計算，每月繳款金額大約3萬上下，房貸負擔大約是平均月薪的72.2%與75.6%，是所有都會區中相對「較能負擔」的區域。

陳金萍提醒，有意購屋的民眾應審慎評估自身負擔能力，避免因過度槓桿造成生活壓力。購屋前應仔細檢視家庭總收入、日常支出與可能的利率變動，並預留一定比例的緊急資金，以應付突發狀況。若房貸月薪比過高，代表每月大部份薪資將用於繳納貸款，勢必會壓縮生活品質，甚至影響後續長期財務安排，必須量力而為。

