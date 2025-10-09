ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶加盟四品牌號召全台捐血　8、9月募集逾五千袋熱血

永慶加盟四品牌號召全台捐血 8-9月募集逾五千袋熱血（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會一天就募集1362包熱血，堪稱表率。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

夏日戶外高溫影響民眾捐血意願，也令血庫短缺問題日益嚴峻。為回應各地捐血中心需求，永慶房產集團旗下加盟四品牌─永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，自8月起在桃竹苗、中彰投、雲林、台南、高雄等地，密集舉辦捐血與公益園遊會活動，動員全台16個經管會共1,200店，區域內所有店東長、同仁響應，全台募集5,131包熱血，穩定血庫存量和醫療需求。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，提供不動產買賣服務是我們的專業，而響應在地公益需求，使我們與社區鄰里緊密連結，以最貼近區域需求、落實企業社會責任。這次全台串聯捐血活動大成功，源於各地的經管會長期與地方單位合作，培養良好關係與互動，也希望更多企業投身公益，共同造福社會。

永慶加盟四品牌號召全台捐血 8-9月募集逾五千袋熱血（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團加盟四品牌串聯逾1200間加盟店，募集5131袋血液，一解缺血荒。

永慶加盟四品牌桃區經管會於8月11日在桃園區、中壢區兩地設立捐血站，與在地店家合作贊助禮券與贈品，出動5台捐血車號召千位民眾共襄盛舉，成功募集1,001袋熱血。桃園市政府地政局長蔡金鐘也到場支持，更表示桃區經管會為公益出錢又出力，活動非常用心，堪稱企業表率！

永慶加盟四品牌號召全台捐血 8-9月募集逾五千袋熱血（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌貼心搭建遮陽帳棚，為熱心捐血民眾提供等待場地。

永慶加盟四品牌號召全台捐血 8-9月募集逾五千袋熱血（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌中區捐血活動與公益園遊會結合，號召逾5千名夥伴參與，募得血袋較去年成長超過45%。

在竹苗地區「熱血召集令」行動中，永慶加盟四品牌竹苗區經管會在新竹、苗栗舉辦2場捐血活動，提供禮券等好禮，也邀請陽光基金會、喜憨兒社會福利基金會等團體，舉辦公益園遊會，攤位所得全數捐贈公益，成功募集到1,362袋熱血，不僅為血庫進帳熱血，同時也助力公益團體。

永慶加盟四品牌中區經管會8月19日在台中舉辦「捐熱血、分享愛，愛心捐血園遊會」，超過5,000名夥伴參與，地方仕紳到場支持，園遊會更有破百攤位，並設置捐血禮券、園遊券等，募得1,078袋熱血，較去年同期成長超過45%！中區經管會同日也於南投草屯舉辦「捐熱血、分享愛」公益活動，拍攝短影音，號召民眾挽袖捐血，並準備各式好禮回饋民眾，共募得330袋熱血。

中區經管會今年也首度前往彰化與雲林舉辦捐血活動，共計收集到649袋熱血。值得一提的是，彰化清晨即有熱血民眾到場排隊，更臨時加開捐血站讓民眾貢獻愛心。而雲林捐血活動也結合公益義賣，所得全數捐給張秀菊社會福利慈善事業基金會，以實際行動回饋弱勢。

永慶加盟四品牌高雄區經管會也在9月19日舉辦捐血活動，超過300間加盟店熱情響應，成功替血庫進帳711袋熱血、較去年高出1倍，也緩解夏日「北血南送」的狀況！永慶房產集團全台公益捐血最後一站將來到台南，10月17日永慶加盟四品牌將於台南地區舉辦捐血公益活動，也希望台南市民能一同響應，挽袖捐血，延續這股溫暖愛心。

永慶加盟四品牌今年夏天捐血活動成果斐然，不僅舒緩季節性血荒，也凝聚了品牌與民眾之間的好感和情感。未來將持續回應在地公益，以實際行動落實企業社會責任。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這回嘴太猛】傅崐萁嗆「這是你的水平」　卓揆神回：那是你的茶瓶

推薦閱讀

台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億　優於市場預期

台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億　優於市場預期

受惠蘋果與AI相關客戶拉貨帶動先進製程需求強勁，台積電今（9）日收盤後公布9月營收3309.8億元，比上一個月減少1.4%，比去年同期增31.4%，第3季單季營收達9899.17億元，再寫歷史同期最佳，優於市場預期，累計今年前9月營收2兆7629億6400萬元，年增36.4%。

2025-10-09 13:43
大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

國際金價頻刷新高，國內飾金今（9）日牌告價掛每錢15180元歷史天價，銀樓老闆曝大戶看好後市發展，砸逾2千萬抱走5公斤。

2025-10-09 12:51
台達電千元得而復失　9月營收570.61億刷新高

台達電千元得而復失　9月營收570.61億刷新高

受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統出貨暢旺，台達電（2308）今（9）日公告9月合併營收570.61億元，創下歷史單月新高，帶動第3季業績寫下歷年單季最強表現。

2025-10-09 15:27
日圓再貶！再探153續刷8個月新低　高市早苗當選來挫逾3%

日圓再貶！再探153續刷8個月新低　高市早苗當選來挫逾3%

日圓兌美元匯價今（9）日在亞洲午盤進一步走跌至153價位，續創8月個新低，根據《日經新聞》報導，由於新任執政黨領導人高市早苗對擴張性支出和寬鬆貨幣政策的支持促使投資者拋售日圓，日圓走弱，她當選以來日圓已貶逾3%，市場預期不排除短期內跌向155的可能性。 日圓兌美元亞洲盤今午盤前在152.3至152.7間游走，午盤過後進一步走弱跌破153，最低至153.13價位，再創今（2025）年2月以來、8個月低點。

2025-10-09 15:08
台股飆新高！主動式ETF接力秀　3檔盤中刷天價

台股飆新高！主動式ETF接力秀　3檔盤中刷天價

台積電（2330）攻高到1455新高，帶動今（9）日台股創下27463點新高，而5檔台股主動型ETF有3檔也在今日盤中創下新高，分別主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A），其他兩檔主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）則是在10月7日股價創下新高。

2025-10-09 10:30
台積電飆1455元新天價　台達電首度衝進千金股

台積電飆1455元新天價　台達電首度衝進千金股

「護國神山」台積電（2330）即將在今（9）日盤後公告9月營收，不過盤中已先攻上1455元新天價，市值來到37.73兆元；台達電（2308）開盤即殺入千金俱樂部，一度衝上1005元新高，惟逢高獲利了結賣壓下震盪收斂。

2025-10-09 10:19
62.8萬股民等到！台股創新高　00940配0.04元花2天填息

62.8萬股民等到！台股創新高　00940配0.04元花2天填息

台股今（8）日創下27463點新高，資產規模1138億元、受益人數62.8萬的元大台灣價值高息（00940）今日盤中走高到9.58元，花了兩天，順利完成填息走勢，此次除息前收盤價為9.54元。

2025-10-09 13:31
全球股市光輝10月　一表看海外主題ETF績效前10強

全球股市光輝10月　一表看海外主題ETF績效前10強

第三季全球股市強攻上漲後，海外主題ETF更成為10月份強攻要角，Cmoney資料統計至昨（8）日止，海外主題前十強在10月份以來的漲幅都逾5%，漲幅逾10%的海外主題ETF有兩檔，分別國泰數位支付(00909)、第一金太空衛星(00910)。

2025-10-09 12:12
記憶體猛虎出閘！南亞科出關即漲停　華東、宇瞻同亮燈

記憶體猛虎出閘！南亞科出關即漲停　華東、宇瞻同亮燈

DRAM缺貨潮加速顯現加上近日公布記憶體廠商9月營收亮眼，今（9）日記憶體概念股續走揚，遭處置南亞科（2408）今日正式「解禁」出關與華東（8110）均一度觸及漲停價，宇瞻（8271）鎖漲停，至於類股交投重心華邦電（2344）交易2小時即暴出逾35萬張大量，穩居成交王。

2025-10-09 11:09
股市高檔「抗震」！　10檔台股ETF一表看逆勢走揚聚人氣

股市高檔「抗震」！　10檔台股ETF一表看逆勢走揚聚人氣

近期台股表現強勁，一路上攻突破27000點關卡，不過昨（8）日大盤表現暫歇呈現下跌走勢，根據統計仍有22檔台股ETF表現逆勢上漲、繳出正報酬佳績，當日成交量來排序分別群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918），而22檔逆勢上揚ETF有13檔為高息，凸顯股市高檔震盪之際，高股息ETF的防禦特性。

2025-10-09 09:30

讀者迴響

熱門新聞

一表看七家金控前9月獲利　中信金EPS 3.06元暫居首位

台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億　優於市場預期

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

日圓再貶！再探153續刷8個月新低　高市早苗當選來挫逾3%

全球貨櫃運輸41%是空箱　雙向貨載不均衡惡化讓業界備受挑戰

房貸「開水龍頭」！9月新青安成績單　兆豐、合庫受理倍增

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

即／美股三大指數上漲　台積電ADR漲2.42%

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

台積電漲30元平1445新高　台股漲400點刷27463新高

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

台積電息利雙收！千億股息今發放　張忠謀爽領6.25億

台積電股價太高！她「想改買0050」網搖頭

飾金飆每錢15170元天價　民眾拿6條粗金鏈賣銀樓換近百萬

台積電「1張140萬」為何不分割？原因曝光

緯創、緯穎股價創高後拉回　靠9月營收亮眼拼反彈

47歲男存1600萬爽退休　因1通電話被迫重返職場

黃仁勳：英特爾花33年想幹掉輝達　現在變戀人

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366