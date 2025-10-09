永慶加盟四品牌號召全台捐血　8、9月募集逾五千袋熱血

▲永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會一天就募集1362包熱血，堪稱表率。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

夏日戶外高溫影響民眾捐血意願，也令血庫短缺問題日益嚴峻。為回應各地捐血中心需求，永慶房產集團旗下加盟四品牌─永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，自8月起在桃竹苗、中彰投、雲林、台南、高雄等地，密集舉辦捐血與公益園遊會活動，動員全台16個經管會共1,200店，區域內所有店東長、同仁響應，全台募集5,131包熱血，穩定血庫存量和醫療需求。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，提供不動產買賣服務是我們的專業，而響應在地公益需求，使我們與社區鄰里緊密連結，以最貼近區域需求、落實企業社會責任。這次全台串聯捐血活動大成功，源於各地的經管會長期與地方單位合作，培養良好關係與互動，也希望更多企業投身公益，共同造福社會。

▲永慶房產集團加盟四品牌串聯逾1200間加盟店，募集5131袋血液，一解缺血荒。

永慶加盟四品牌桃區經管會於8月11日在桃園區、中壢區兩地設立捐血站，與在地店家合作贊助禮券與贈品，出動5台捐血車號召千位民眾共襄盛舉，成功募集1,001袋熱血。桃園市政府地政局長蔡金鐘也到場支持，更表示桃區經管會為公益出錢又出力，活動非常用心，堪稱企業表率！

▲永慶加盟四品牌貼心搭建遮陽帳棚，為熱心捐血民眾提供等待場地。

▲永慶加盟四品牌中區捐血活動與公益園遊會結合，號召逾5千名夥伴參與，募得血袋較去年成長超過45%。

在竹苗地區「熱血召集令」行動中，永慶加盟四品牌竹苗區經管會在新竹、苗栗舉辦2場捐血活動，提供禮券等好禮，也邀請陽光基金會、喜憨兒社會福利基金會等團體，舉辦公益園遊會，攤位所得全數捐贈公益，成功募集到1,362袋熱血，不僅為血庫進帳熱血，同時也助力公益團體。

永慶加盟四品牌中區經管會8月19日在台中舉辦「捐熱血、分享愛，愛心捐血園遊會」，超過5,000名夥伴參與，地方仕紳到場支持，園遊會更有破百攤位，並設置捐血禮券、園遊券等，募得1,078袋熱血，較去年同期成長超過45%！中區經管會同日也於南投草屯舉辦「捐熱血、分享愛」公益活動，拍攝短影音，號召民眾挽袖捐血，並準備各式好禮回饋民眾，共募得330袋熱血。

中區經管會今年也首度前往彰化與雲林舉辦捐血活動，共計收集到649袋熱血。值得一提的是，彰化清晨即有熱血民眾到場排隊，更臨時加開捐血站讓民眾貢獻愛心。而雲林捐血活動也結合公益義賣，所得全數捐給張秀菊社會福利慈善事業基金會，以實際行動回饋弱勢。

永慶加盟四品牌高雄區經管會也在9月19日舉辦捐血活動，超過300間加盟店熱情響應，成功替血庫進帳711袋熱血、較去年高出1倍，也緩解夏日「北血南送」的狀況！永慶房產集團全台公益捐血最後一站將來到台南，10月17日永慶加盟四品牌將於台南地區舉辦捐血公益活動，也希望台南市民能一同響應，挽袖捐血，延續這股溫暖愛心。

永慶加盟四品牌今年夏天捐血活動成果斐然，不僅舒緩季節性血荒，也凝聚了品牌與民眾之間的好感和情感。未來將持續回應在地公益，以實際行動落實企業社會責任。