大車隊9月營收2.67億元、年增5.87%　創歷年9月單月新高

▲全球快遞第三季營收季增32%。（圖／大車隊提供）

▲全球快遞第三季營收季增32%。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)今(9)日公告9月份合併營收為2.67億元，較去年同期成長6.4%，創歷史新高；累計1月至9月合併營收為23.1億元，年增3.97%，計程車媒合年年增4.28%。

55688集團9月業務成長，除了計程車媒合服務外，其中「55688廣告媒體業務」表現亮眼，月增率達17%，更獲得法國頂級品牌青睞，首度與全球頂級奢華珠寶品牌合作，本次合作象徵55688集團正式進軍高端奢華品牌市場，展現精準行銷領域專業實力與市場地位。

車體外觀的廣告車貼業務量也不斷攀升，其中個人客製化宣傳，祝賀藝人偶像或個人生日驚喜等詢問度增加，顯見55688台灣大車隊擁有的2萬9千台車輛，逐漸成為新世代關注的多元移動客製化溝通載體。

「全球快遞」、「55688即時快遞」受到中秋節旺季帶動，9月份訂單較上個月分別成長8.85%以及16%，其中「55688即時快遞」第三季營收較第二季增加32%。快遞服務同時結合55688 APP生活媒合平台， 無須重新註冊即可下單享受便捷配送，最快30分鐘到1小時就能送達，還能協助消費者餐飲外送、代購、代買等多元服務。

因應花蓮光復災情，55688集團第一時間配合交通部籌組每日20台免費接駁專車，協助災民往返災區及臨時安置點，解決交通需求的當務之急。

另外有鑑於全台各地鏟子超人湧入花蓮，但火車票一票難求，55688集團隨即組成專案小組，號召38輛車的駕駛投入免費專車行動，於中秋連假第一天(10月4日)，從北、中、南三地同時出發，成功媒合百位志工搭乘專車前往救災，55688集團與政府以及台灣民眾共同站在第一線，為社會責任盡一份力。

55688集團各項業務優惠訊息如下：

55688機場接送：夢幻「請3休9」長假！早鳥接送越早訂越省，10月連假只要請3天，就能休9天！機場接送提早訂最高省$600。

55688潔衣家：連假出遊把歡樂的時間留給自己，不想洗的衣物就交給潔衣家。10月潔衣家超商送洗，下單輸入序號K5291，任選3件超商可下單品項只要299元 (洗衣寄放及OK大包裝送洗不適用)。加入潔衣家官方LINE OA，獨享每月「潔衣家洗衣日」限定優惠，完成帳號綁定還可不定期獲得專屬好禮。更多優惠活動及相關說明請至潔衣家官網瞭解。

55688代駕：連假聚餐喝再多也不怕！55688 代駕限時推出「會員感謝祭」，史上最高 $990 補貼等你領。加入LINE官方帳號(ID：@55688DD)，輸入「連假神券」免費索取$990代駕神券，團聚歡樂不打折，回家一路都安心。

55688找專家：春節大掃除旺季將至，現在下單最划算，居家清潔早鳥卡位-最低每小時 $570，現省$230，趁年底漲價前先預約，更安心更優惠。加入並綁定LINE官方(@iam2421z)立即領 居家清潔$300折扣券。

55688即時快遞：找不到人幫你送? 交給即時快遞，首次下單再享無門檻300元折扣，立即體驗即時媒合與配送效率。領取優惠：https://reurl.cc/OmvjG3。即寄件免煩惱：https://chic-heliotrope-8869f3.netlify.app

55688商城：雙10狂購季開跑,超狂優惠滿$3800 現折$380。10/1-10/15雙十購物季限時優惠 ，LINE簽到馬上領折扣碼，最高領$600，指定搭車金最高現省$698，機場接送來回趟享9折優惠 ，還有生日專車、汽車保修、潔衣家多重好康。

關鍵字： 大車隊9月營收年增5.87%9月單月新高

