台積電上看3000元！　專家揭高勝率操作法

陳威良買進台積電做為傳家寶，一張都不賣，7年來賺取6倍報酬。

▲陳威良買進台積電做為傳家寶，一張都不賣，7年來賺取6倍報酬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電飆天價，空手仔想上車又怕被甩轎，在車上抱股的人則苦惱該不該下車落袋為安？7年前就以218元買進台積電成為傳家寶，股市全威陳威良至今一張都不賣，「別怕！無腦買台積電就對了。」他說，台積電是AI王者，不要回頭看它從哪裡漲上來，而是要期待它漲到哪裡去，他獨家揭露台積電高勝率操作心法，幫助投資人在狂飆的市況中，找到穩健的節奏。

回顧4月股災，台積電下探波段新低，至5月份股東會前的股東人數為180.3萬人，股價落在950元，而集保中心統計至10/3數據，如今台積電股東人數降至157.8萬人，10/9收盤價1,440元計算，台積電股價頻頻上漲、股民卻紛紛下車，若持有一張台積電，等於是22.5萬人少賺49萬元。

陳威良強調，投資台積電，有錢就無腦買，不必等，不要擔心買貴，因為它是世界一流的公司，先求建立持股，短線即使買貴，但長線來看不會買錯，「不要太糾結買點，累積持股部位才會是未來贏家。」

很多投資人只注意「P」，也就是追求報酬率高、想買會飆的股票，但卻忽略了「Q」，也就是實際能放多少資金進去、敢抱多久，陳威良教戰，投資真正獲利的關鍵，是P（股價）乘上Q（持股數量），「要讓報酬放大，不是盲目追求更高的報酬率，而是要耐心持有好公司，紀律買進、擴充更大的部位。」他傳授3招獨家操作心法。

1、高勝率操作法，賺價差

統計自2009年以來的16年期間，台積電進出場操作，陳威良發現，9月底進場至隔年第1季賣出，操作台積電的平均報酬達14.39％最高，「這段期間創造13勝3敗的成績，台積電是慢飆股，長線漲幅驚人，過去10年累積報酬率超過10倍，所以手上有閒錢就無腦買進。」

也可在第4季抱好抱滿，賺取波段行情，以陳威良的高勝率操作法來看，9月底進場至12月底賣出，勝率達87.5％最強，平均報酬9.43％位居第二高，部分的資金可用來賺價差。

陳威良透露自己在2018年觀察台積電的先進製程技術，明顯跟對手拉開距離，且資本支出拉高，感受到台積電要走向「強者恆強」，於是在股價218元買進，7年來翻滾6倍報酬，「台積電是我的傳家寶，一張都不賣！」他說，台積電身為晶圓霸主，全球市值前3大的輝達、蘋果都需要它，「這段期間，我們當然就是盡量擁抱它，加碼它。」

2、股價上看3,000元，一張不賣

陳威良推估2028年或2029年台積電每股純益（EPS）有機會上看100元，隨著本益比推升至26倍至28倍，屆時股價可望挑戰3,000元，如今他認為，目標價3,000元可望提前達陣，「原本預估2026年～2028年的EPS數字，各為70、80、100元，但這次法說會後，我預料可能再上修EPS為75元、100元、120元，如果以2028年EPS達120元計算，乘上25倍本益比，那就是股價3,000元。」

黃仁勳（左）曾說，AI的發展是一列不會停下的火車。而台積電是世界上相對便宜的AI股。圖右為台積電董事長暨總裁魏哲家。

▲黃仁勳（左）曾說，AI的發展是一列不會停下的火車。而台積電是世界上相對便宜的AI股。圖右為台積電董事長暨總裁魏哲家。

此外，陳威良觀察台積電是世界上相對便宜的AI股，「輝達51.9倍、AMD達115倍、微軟37.76倍，反觀台積電只有25倍，物美價廉，先進製程世界第一，讓敵手看不到車尾燈，台積電值得世界級的身價。」他認為AI趨勢正旺，要狠狠咬住強勢股，耐心拉開成本，才能讓獲利放大。

3、跌到年線附近，大膽加碼

陳威良引用黃仁勳的說法，AI的發展是一列不會停下的火車，重點是跳上車，而不是去猜它會開到哪裡。所以他認為不要懼高，有閒錢就買進。

再以台積電年線來看，目前12個月移動平均線為1,093.83元，「台積電股價每年都會回來測試，若擔心高檔震盪、怕被割韭菜，投資人可耐心等待台積電跌到年線附近或以下，再大膽加碼，確保安全的上車點。」陳威良教戰。

台積電高勝率操作法

註：統計自2009年以來的16年期間，台積電進出場操作；資料來源：股市全威陳威良。

註：統計自2009年以來的16年期間，台積電進出場操作；資料來源：股市全威陳威良。


關鍵字： 鏡週刊台積電

富喬9月營收刷新高　現增送件每股承銷價暫訂55 元

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）公布9月營收創下單月新高，公司9月董事會決議辦理現增6000萬股已於10月3日送件申請，採12日制，如無意外，預計10月23日申報生效，現增溢價暫訂55元。

台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

台積電猶如奔跑的大象，股價衝到1,440元（10/9收盤價）新高，入手好貴又好想擁有它，專家推薦，選擇高含積量的ETF也能大口吃肉，「「1張台積電的錢，可以買好幾張0052（富邦科技）。」投資達人超馬芭樂王仲麟認為，透過ETF布局，不僅能分散風險，更能用有限的資金參與AI長線成長。闕又上則推薦市值型ETF 0050，自帶汰弱留強機制，穩健成長。

美元指數衝破99「刷2個月新高」　巨額空頭部位成痛苦交易

國際政經局勢動盪，主要貨幣歐元、日圓持續疲弱，推升美元指數走高衝破99大關，創下自8月1日以來的最高水準，美元全面走強；根據《彭博》報導，今年外匯市場上，做空美元一直是主導交易，但這種押注開始受挫。

三星記憶體獲輝達採用！估今日收盤刷新高　今年股價飆漲逾7成

韓國股市在長達一周假期後今（10）日恢復交易，三星電子公司股價一度上漲逾6%，估計將創下收盤史上新高，這主要歸功於投資者對其人工智慧（AI）晶片潛力的熱情以及對其傳統的記憶體儲存業務的信心重燃。

台股多頭仍居上風　短線觀察指標唯量是問

雖然本週只有三個交易日，台股多頭持續發威，在科技權值股領軍之下，本周台股週線續揚2.02%，上漲540.86點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜認為，目前多頭居上風，然因指數持續攀高，建議持續追蹤5日均量是否維持於5000億元左右水準，若量能進一步放大至6000億元以上，則或需留意短線是否出現過熱走勢。

為氣候而走遊行11月登場　環團籲：強化2035減碳目標

2025年被視為台灣氣候政策的轉捩點，10個環保團體聯合發起「為氣候而走——打造韌性台灣」遊行，預計於11/1上街，呼籲政府在聯合國COP30大會前，提出更嚴格的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型，並展現符合淨零路徑的承諾。這次行動邀請各行各業參與，強調共同打造氣候韌性、確保台灣永續發展。

新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科

輝達（NVIDIA）屬意北市科T17、T18基地設立台灣總部卡關，新壽於今（9）日再度發出聲明表明，均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係(Public-Private Partnership)，與北市府簽訂地上權契約，共同合作開發北士科園區。

裕民9月營收月減2.38%、年減1.09%　下半年業績估明顯提升

裕民(2606)自結9月營收14.31億元月減2.38%，年減1.09%，累計前三季營收113.45億元，年減9.08%。公司高階指出，今年下半年業績明顯好轉，10、11月是市場旺季，12月巴西雨季可能影響業務量，如果中美貿易談判有突破，有機會增加穀物運輸量。

陽明9月營收月減7.73%、年減40.94%　看Q4市場需求有潛在壓力

陽明海運(2609)公布9月單月營收為新台幣127.69億元，月減7.73%，年減40.94%。累計前三季營收1262.65億元，年減25.39%。展望第四季因傳統淡季、美國港口將徵收停泊費用、美國聯邦政府停擺、中美關稅協商後續進展等不確定性風險，對市場需求產生潛在壓力。

台船連3個月自結獲利　產能提高、營業虧損月減逾四成

台船(2208)今(9)日自結9月營收15.11億元，月增11.83%，年增率61.80%13.51億元，月增8.86％、年增10.63％，營業虧損6129.3萬元，月減43.52%，因產能提高，在手潛艦、公務船與商船與風電業務按計畫進度認列營收，合併稅前盈餘7210.1萬元，連續3個月轉盈。

