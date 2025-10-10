台積電上看3000元！　專家揭高勝率操作法

▲陳威良買進台積電做為傳家寶，一張都不賣，7年來賺取6倍報酬。（圖／鏡週刊提供，下同）

台積電飆天價，空手仔想上車又怕被甩轎，在車上抱股的人則苦惱該不該下車落袋為安？7年前就以218元買進台積電成為傳家寶，股市全威陳威良至今一張都不賣，「別怕！無腦買台積電就對了。」他說，台積電是AI王者，不要回頭看它從哪裡漲上來，而是要期待它漲到哪裡去，他獨家揭露台積電高勝率操作心法，幫助投資人在狂飆的市況中，找到穩健的節奏。

回顧4月股災，台積電下探波段新低，至5月份股東會前的股東人數為180.3萬人，股價落在950元，而集保中心統計至10/3數據，如今台積電股東人數降至157.8萬人，10/9收盤價1,440元計算，台積電股價頻頻上漲、股民卻紛紛下車，若持有一張台積電，等於是22.5萬人少賺49萬元。

陳威良強調，投資台積電，有錢就無腦買，不必等，不要擔心買貴，因為它是世界一流的公司，先求建立持股，短線即使買貴，但長線來看不會買錯，「不要太糾結買點，累積持股部位才會是未來贏家。」

很多投資人只注意「P」，也就是追求報酬率高、想買會飆的股票，但卻忽略了「Q」，也就是實際能放多少資金進去、敢抱多久，陳威良教戰，投資真正獲利的關鍵，是P（股價）乘上Q（持股數量），「要讓報酬放大，不是盲目追求更高的報酬率，而是要耐心持有好公司，紀律買進、擴充更大的部位。」他傳授3招獨家操作心法。

1、高勝率操作法，賺價差

統計自2009年以來的16年期間，台積電進出場操作，陳威良發現，9月底進場至隔年第1季賣出，操作台積電的平均報酬達14.39％最高，「這段期間創造13勝3敗的成績，台積電是慢飆股，長線漲幅驚人，過去10年累積報酬率超過10倍，所以手上有閒錢就無腦買進。」

也可在第4季抱好抱滿，賺取波段行情，以陳威良的高勝率操作法來看，9月底進場至12月底賣出，勝率達87.5％最強，平均報酬9.43％位居第二高，部分的資金可用來賺價差。

陳威良透露自己在2018年觀察台積電的先進製程技術，明顯跟對手拉開距離，且資本支出拉高，感受到台積電要走向「強者恆強」，於是在股價218元買進，7年來翻滾6倍報酬，「台積電是我的傳家寶，一張都不賣！」他說，台積電身為晶圓霸主，全球市值前3大的輝達、蘋果都需要它，「這段期間，我們當然就是盡量擁抱它，加碼它。」

2、股價上看3,000元，一張不賣

陳威良推估2028年或2029年台積電每股純益（EPS）有機會上看100元，隨著本益比推升至26倍至28倍，屆時股價可望挑戰3,000元，如今他認為，目標價3,000元可望提前達陣，「原本預估2026年～2028年的EPS數字，各為70、80、100元，但這次法說會後，我預料可能再上修EPS為75元、100元、120元，如果以2028年EPS達120元計算，乘上25倍本益比，那就是股價3,000元。」

▲黃仁勳（左）曾說，AI的發展是一列不會停下的火車。而台積電是世界上相對便宜的AI股。圖右為台積電董事長暨總裁魏哲家。

此外，陳威良觀察台積電是世界上相對便宜的AI股，「輝達51.9倍、AMD達115倍、微軟37.76倍，反觀台積電只有25倍，物美價廉，先進製程世界第一，讓敵手看不到車尾燈，台積電值得世界級的身價。」他認為AI趨勢正旺，要狠狠咬住強勢股，耐心拉開成本，才能讓獲利放大。

3、跌到年線附近，大膽加碼

陳威良引用黃仁勳的說法，AI的發展是一列不會停下的火車，重點是跳上車，而不是去猜它會開到哪裡。所以他認為不要懼高，有閒錢就買進。

再以台積電年線來看，目前12個月移動平均線為1,093.83元，「台積電股價每年都會回來測試，若擔心高檔震盪、怕被割韭菜，投資人可耐心等待台積電跌到年線附近或以下，再大膽加碼，確保安全的上車點。」陳威良教戰。

台積電高勝率操作法

註：統計自2009年以來的16年期間，台積電進出場操作；資料來源：股市全威陳威良。



