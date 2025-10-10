魏哲家9月台積電持股增391張　總市值暴增至103.9億

▲台積電董長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）今年9月第二次發放限制型員工股票，主要用於獎勵管理層並吸引優秀人才。董事長暨總裁魏哲家這次領到391張875股，市值約5.64億元；加上今年3月的412張300股，合計持股增至804張175股，身價突破103.9億元。

根據最新公告，台積電經營階層的持股數量在9月普遍增加，全部來自限制型員工股票。這項計畫不僅用於激勵高層，還結合股東利益和ESG（環境、社會與公司治理）成果。台積電延續去年慣例，今年分別在3月和9月兩次進行此類股票的分配，受惠者包括多位高階主管。

企業永續資深副總經理何麗梅這次獲得38張950股，市值約5608萬元；加上3月分配的115張900股，她目前持股總量達4579張，市值突破65.93億元。此外，執行副總經理暨共同營運長秦永沛與米玉傑各拿到61張750股，市值約8892萬元。

其他高管如侯永清、張曉強、方淑華等人各分得38張950股，市值5608萬元；副總經理王英郎等人分得24張700股，市值約3556.8萬元。包括廖永豪在內的9位副總經理，則各拿到15張675股，市值約2257萬元，顯示台積電對管理層的重視與回饋政策持續加碼。