台積電太貴買不下手！2大達人教用ETF「跟著神山吃香喝辣」

圖文／鏡週刊

台積電猶如奔跑的大象，股價衝到1,440元（10/9收盤價）新高，入手好貴又好想擁有它，專家推薦，選擇高含積量的ETF也能大口吃肉，「「1張台積電的錢，可以買好幾張0052（富邦科技）。」投資達人超馬芭樂王仲麟認為，透過ETF布局，不僅能分散風險，更能用有限的資金參與AI長線成長。闕又上則推薦市值型ETF 0050，自帶汰弱留強機制，穩健成長。

台積電股價奔上1,440元，買進1張超過140萬元，小資族好糾結，「其實，同樣的資金可買進0052更多張數，也能創造績效和上漲幅度，所以我會參考台積電走勢，入手0052。」超馬芭樂認為，只要成分股台積電大於5成占比的ETF，都值得考慮。

1、0052，跟著台積電賺一波

「如果投資人就是鎖定賺價差，那麼台積電占比達69％的ETF：0052，會是適當的選擇，只要台積電強，0052就會跟著水漲船高。」超馬芭樂以今年以來的績效說明，0052為27.77％，而市值型ETF今年以來則為25.36％。

至於這類ETF的操作策略，超馬芭樂教戰，可比照台積電的買賣評估，緊盯還原月K，跌破低點要下車，並且觀察當還原週K進入高檔，還未出現死亡交叉，就只是驚驚漲，尚可續抱，直到週KD來到死亡交叉時，資金先撤一半，等待還原月K線的低點被跌破，再把剩下的資金出脫。

2、0050，穩健獲利

闕又上認為，不想錯過台股整體成長的人，可選擇涵蓋全產業龍頭的0050（元大台灣50），波動性相對小。

此外，對於荷包吃緊或資金無法長期停泊的投資人，闕又上建議穩穩抱住0050就對了，「台積電高檔震盪較大，2022年重摔60％、今年4月股災跌掉40％，近期可能上沖下洗，出現20％以上的回檔修正，所以資金只能放短短3個月的人，不如就買0050吧！這樣才睡得著覺。」闕又上教戰，定期定額2～3年，讓資產配置達到攻守兼備。



