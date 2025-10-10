中國反制美國船隻　10／14日起收取額外港口費

▲馬士基航運與達飛航運有懸掛美國旗的船隻，但估計艘數很少。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

海運業者指出，美國本月14日起對大陸建造商船開徵額外港口費，中國交通運輸部今(10)日宣布回擊，同樣自10月14日起，對美國公司和個人擁有或經營的船舶，或在美國建造或懸掛美國國旗的船舶，每航次收取額外的港口費，不過因為美國製造或懸掛美國旗的船隻太少，中國卻是造船第一大國，這項反擊不成比例，抵銷不了對陸製船的傷害。

大陸徵收對象共五類，包括美國企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國企業、其他組織和個人運營的船舶；美國企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權(表決權或董事會席位)的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶，以及在美國建造的船舶。

第一階段收費按每淨噸400元人民幣計收；2026年4月17日起，按每淨噸640元人民幣計收；2027年4月17日起按每淨噸880元人民幣計收；2028年4月17日起按每淨噸1120元人民幣計收。船舶在同一航次掛靠多個大陸港口的，僅在首個掛靠港繳納船舶特別港務費，後續的掛靠港不再收取。同一艘船舶，一年內收取船舶特別港務費不超過5個航次。

美國方面根據美國貿易代表(USTR)公告，收費分3個類別：中國船東擁有或營運的船舶每淨噸收費50美元；其他船東中國建造的船舶每淨噸收費18美元，或每卸載貨櫃收費120美元，較高為準；汽車運輸船或駛上駛下輪每淨噸收費14美元。