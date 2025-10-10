北京鎖定「輝達晶片」嚴查　金融時報：擴大打擊違規進口

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中國近期強化對美國半導體產品的進口審查，重點鎖定輝達（NVIDIA）旗下的人工智慧晶片。消息人士指出，中國海關已派員到主要港口，嚴格檢查半導體進口貨物，目的是推動國內晶片產業發展，同時加強對外來高階晶片的管控。針對這波查驗行動，NVIDIA和中國海關均未回應。

《路透社》引述《金融時報》報導指出，中國海關最初針對NVIDIA的H20及RTX Pro 6000D等符合美國出口管制規定的產品進行檢查，後續擴及所有可能違反美國出口限制的高階半導體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年來，美中兩國在AI晶片領域摩擦不斷，NVIDIA的高效能產品成為雙方角力的焦點。有媒體曾報導，今年5月至7月間，市值達10億美元的NVIDIA頂級AI晶片疑似被走私至中國。

NVIDIA近期為中國市場推出專屬AI晶片「RTX6000D」，但銷售反應平平，一些大型科技企業甚至未採購。美國總統川普今年8月曾表示，可能考慮放寬NVIDIA在中國銷售先進晶片的限制。

另一方面，中國曾指控NVIDIA違反反壟斷法，並要求主要科技公司暫停採購及取消既有訂單。儘管華為等中國廠商在晶片技術上有所突破，業界人士仍認為NVIDIA產品效能領先。

《路透社》詢問NVIDIA和中國海關均未獲得回應，因此相關消息未獲證實。