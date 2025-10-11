ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中國稀土禁令！半導體供應鏈嚴陣以待　ASML出貨恐延遲數周

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普、大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

在中國對稀土礦出口實施限制，而美國則對中國徵收額外關稅並限制其軟體銷售之後，全球半導體供應鏈上的廠商正準備應對不斷升級的貿易戰帶來營運上的中斷。

根據《彭博》報導，一位知情人士表示，稀土限制可能會導致荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML） NV 的出貨延遲數周，該公司是全球唯一一家生產最先進半導體機器的製造商。

一家美國大型晶片公司的高級經理表示，該公司仍在評估潛在影響。但這位不願透露姓名的人士表示，該公司目前面臨的最明顯風險是晶片供應鏈中至關重要的稀土磁鐵價格上漲。

另一家美國晶片公司的高層表示，該公司正急於確定哪些產品含有來自中國的稀土，並擔心中國的許可證要求會導致其供應鏈停頓。

報導稱，目前尚不清楚美國總統川普最新提出的出口禁令將對哪些美國軟體產品造成衝擊。今年7月，美國政府取消了晶片設計軟體銷售的出口許可要求，這些規定是5月為因應北京方面先前限制重要稀土出口而採取的一系列措施之一。

中國的新規定要求海外公司在運輸任何含有微量中國稀土元素的材料時必須獲得批准，並明確指出用於製造某些電腦晶片和推進軍事應用人工智慧研究的零件。

「這是中國實施的最嚴格的出口管制，」戰略與國際研究中心關鍵礦產問題主任Gracelin Baskaran表示。 「很明顯，他們有權力和影響力，不僅讓美國公司，而且讓世界各地的公司都遵守規定。」

晶片製造機器，例如 ASML 和應用材料公司銷售的機器，尤其依賴稀土，因為它們包含極其精確的雷射、磁鐵和其他使用這些元素的設備。

一位熟悉 ASML 的人士表示，ASML 正在為業務中斷做準備，尤其是由於一項條款要求外國公司再出口含有中國稀土元素的產品時必須獲得中國的批准。

由於涉及私人事務，該人士要求匿名，並指出 ASML 正在遊說荷蘭和美國盟友尋求替代方案。該公司拒絕置評。

喬治城大學安全與新興技術中心高級數據研究分析師Jacob Feldgoise表示，在半導體價值鏈中，中國新的出口管制可能會對在晶片製造過程中使用稀土化學品的晶片製造商以及將稀土磁鐵集成到設備中的工具製造商產生最大影響。

有些人質疑這些限制措施將持續多久，認為這可能是川普計劃訪問亞洲之前的一種姿態。川普計劃於本月稍後訪問亞洲，屆時將與中國國家主席習近平舉行會晤。目前尚不清楚中國將如何在如此離散的水平上追蹤稀土元素以執行這些規定。

