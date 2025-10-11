周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

▲富台指、台積電ADR暴跌，根據跌幅推估，台股恐崩1600點。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許凱彰／台北報導

在台股雙十連假期間，美國總統川普宣布將對中國進口加徵100%關稅，美股4大指數10日殺盤，那指與費半指慘跌3.56%，6.32%，台積電ADR也重挫6.41%。值得一提的是，以往「開盤預言神準」的新加坡富台指期貨近期跌幅接近6%，據跌幅推測，恐崩跌超過1600點。

不只有美股，24小時開盤、以「台股開盤指標」著稱的新加坡富台指期貨也單日下殺超過5%，根據富台指期貨的跌幅推估，台股13日（下周一）恐跌逾1600點，引發不少投資人關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名財經粉專「投資癮」發文提到，美股4大指數僅用1天就跌破短期均線，其中費半指數暴殺6.32%摸到月線、台積電ADR也下跌6.41%回測月線，從富台指期貨來看這個雙十連假約下跌了6%。

粉專推測說，下周一台股開盤保守估計可能會開低下跌1000多點以上，也蠻有機會來到1500點的下跌，整個市場型態跟氛圍可能會快速轉變。他補充表示，「下周市場下跌時，就會開始餵很多壞消息出來」。

國安基金公告，前3季業務收支表揭露帳上獲利37億2,897萬6,858元，其中持有上市股票市值以114年9月底收盤價計算公允價值提高36億5738萬9705元，及獲配現金股利1億2,798萬2,832元，經扣減長期借款衍生之利息費用4931萬1184元。

另外，巧合的是國安基金在4月殺進台股護盤至今，在9日例會表示，有鑑於川普政府半導體關稅與對等關稅持續談判中，「確定繼續護盤」。