台股黑色星期一！殺831點至26470　台積電挫50元至1390

記者陳瑩欣／台北報導
受到美股於國慶連假期間重挫，台股今（13）開盤如外界預期以低點開出，指數下跌539.32點、26762.60點開盤，跌勢擴大，指數下挫831.48點，指數跌至26470.44點，失守27000點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌50元來到1390元，跌幅3.47％；鴻海（2317）下跌11.5元至210元；聯發科（2454）下跌15元至1330元；廣達（2382）下跌8.5元來到289.5元；長榮（2603）下跌3元至175.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌878.82點或1.9％，收在45479.6點；標準普爾500指數下跌182.6點或2.71％，收6552.51點；那斯達克指數下跌820.2點或3.56％，收在22204.43點；費城半導體指數下跌432.6點或6.32％，收6407.6點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45479.6
|▼878.82
|▼1.9%
|S&P500
|6552.51
|▼182.6
|▼2.71%
|NASDAQ
|22204.43
|▼820.2
|▼3.56%
|費城半導體指數
|6407.6
|▼432.6
|▼6.32%
資料來源：證交所
