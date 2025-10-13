台達電逆勢刷1010元天價 泰國子公司飆太猛遭限制交易

台股黑色星期一狂殺逾831點後拉回，開盤15分鐘上市櫃公司逾1527家下跌，不過電源大廠台達電（2308）逆勢翻紅，刷1010元新天價，再奔千金俱樂部。

現貨黃金刷4060美元新高 4大金屬今年來飆逾5成

受到美中關係緊張、美國聯準會（Fed）獨立性受威脅與美國政府關門等因素影響，4大金屬價格持續走高，現貨黃金台北時間今（13）日上午7點半左右最高來到每盎司4060美元的價格，銀價、鉑、鈀價格都持續走揚，今年來上漲皆超過5成以上。

台股黑色星期一！殺831點至26470 台積電挫50元至1390

受到美股於國慶連假期間重挫，台股今（13）開盤如外界預期以低點開出，指數下跌539.32點、26762.60點開盤，跌勢擴大，指數下挫831.48點，指數跌至26470.44點，失守27000點。

快訊／台股挫咧等！ 台指期開盤崩948點至26390後收斂

台股雙十節連假期間美中關係緊張，台積電ADR上周最後一個交易日收盤暴跌6.41%，新加坡富台指重挫5.53%，台股期貨今（13）日開盤崩跌948點至26390點，跌勢隨後收斂至650點以下，台股嚴陣以待。

BIMCO：美國額外港口費對散裝船影響最大 但排除條款縮小影響

美國貿易代表(USTR)針對中國建造船隻，自明(14)日起將徵收額外港口費，波羅的海國際航運公會(BIMCO)估算，散裝船受到的影響最大，其中45%可能要繳納美國貿易代表辦公室的費用，相較之下，只有30%的原油油輪和貨櫃船，以及19%的成品油油輪可能面臨收費。但散裝船公司指出，多項排除條款已大幅縮小對散裝船的影響。

首見4字頭！台銀黃金存摺飆4013元 砸10萬抱不到1年增值近5萬

受惠國際金價走揚、新台幣走貶兩大因素加持，台銀黃金存摺今（13）日上午刷每公克新台幣4013元新天價，若在去年11月中旬投入約10萬元低價進場，放到今天帳上已增值近5萬元。

記憶體兩樣情！十銓亮燈宇瞻飆天價 3檔跌半根

美中關係緊張台股今（13）日開盤重挫逾831點後收斂，開盤1小時跌勢縮至540點左右，記憶體族群表現兩樣情，十銓（4967）盤中亮燈衝125元逾1年多新高；宇瞻（8271）漲逾9%刷天價，但有南亞科（2408）、旺宏（2337）、力積電（6770）等3檔概念股跌逾半根。

黃立成加密幣大賠16.7億！ 最新回應曝「3大心法」

「麻吉大哥」的藝人黃立成近年投資加密貨幣，相當有心得。先前市場暴跌時，他曾不斷加倉、又被迫止損，當時就慘賠約1850萬美元（約5.5億台幣）。沒想到，近日幣圈再度出現史上最大規模的爆倉潮，讓他再度受到關注，不過面對外界討論，最新幾篇發文可看出黃立成仍是老神在在。

中國管制稀土出口 經濟部：對台廠直接影響較低「將持續監控」

針對中國於10月9日擴大稀土出口管制一事，經濟部今（12）日表示，國內目前半導體所需含稀土之產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主，直接影響較低，經濟部將持續關注原料成本變動及供應鏈調整所可能帶來的間接影響，並與業者保持密切聯繫，共同應對市場情勢變化。

快訊／輝達北士科卡關 新壽再拋2聲明喊「期待與北市府合作」

輝達（NVIDIA）位在北士科T17、T18用地爭議未解，台新新光金(2887)旗下新光人壽今（12）日再度發出2點聲明，強調過去9個月來都抱著最大誠意努力促成此事。