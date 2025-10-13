永慶加盟四品牌高雄經管會「棒球親子家庭日」　2千名員工眷屬觀賞台鋼球賽

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會號召2千名員工眷屬為「台鋼雄鷹」加油打氣，一起感受棒球帶來的熱血與感動！（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會日前(10/01)舉辦「棒球親子家庭日」，共計號召超過2千位永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產同仁和眷屬走進球場，觀看台鋼雄鷹和樂天桃猿的比賽，也特別邀請高雄市壽天國小棒球隊到現場同樂。

今年「棒球親子家庭日」由永慶加盟四品牌高雄區經管會主辦，為了犒賞辛苦工作的夥伴、及長期在背後支持夥伴在外打拼的家屬，並支持台灣職棒，高雄經管會一口氣包下2,063張門票，為高雄在地球隊「台鋼雄鷹」加油打氣，一起感受棒球帶來的熱血與感動！

▲由台鋼雄鷹陳世嘉(圖左)、永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德(圖中)進行高雄棒球家庭日開球儀式。（圖／永慶房產集團提供）

活動當天開球儀式，由永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德代表上場擔任開球嘉賓，象徵企業對在地棒球運動的支持與推廣。場邊也有Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊的熱力應援，炒熱全場氣氛，讓大小朋友都沉浸在熱血沸騰的賽事氛圍中。鄭曜德會長表示，雖然棒球是台灣的國球，還是很多人沒有到球場看過比賽，這樣很可惜！所以我們想讓四品牌同仁和眷屬一起體驗萬人吶喊的熱情氛圍，感受現場球賽的魅力，不僅紓壓，夥伴們也可以互動交流，是很棒的家庭日。

身為台鋼雄鷹球迷的永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會榮譽會長葉誌螢，也特別帶著家人與永慶夥伴們一同坐在內野區觀賽。榮譽會長葉誌螢開心表示，台鋼雄鷹進入職棒第二年，球員們表現越來越亮眼，上半季更打出第三名的好成績。這次家庭日我一口氣買了54張票，就是希望與家人、同仁們一起進球場享受這份熱情，結果比賽現場歡呼聲不斷，大家都玩得非常盡興，氣氛超級熱鬧！

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會舉辦「棒球親子家庭日」，特別邀請高雄市壽天國小棒球隊到現場同樂。（圖／永慶房產集團提供）

▲台鋼雄鷹左投艾速特(圖左4)獲得本日MVP，由永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德(圖左5)代表頒獎。（圖／永慶房產集團提供）

永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏開心分享，看見壽天國小孩子們踏入職棒球場瞬間，眼神閃閃發亮的表情，我很開心邀請了他們。我也期許他們未來能夠站上職棒舞台，成為為國爭光的棒球選手。有巢氏房屋高區經管會長王傳志笑說，我們每年都精心籌辦家庭日，讓同仁在忙碌工作之餘能與家人共享難得的親子時光，看到今天大家為每個精彩瞬間加油喝采的開心表情，我開始期待明年的家庭日了。

台慶不動產高雄區經管會長李信輝提到，上半年台灣職棒有許多令人振奮的好消息，包括統一獅奪得上半季冠軍、中職選秀會與新人測試會圓滿完成。希望透過棒球家庭日活動，讓大家支持在地球隊、鼓勵基層球員，願意走進球場看比賽，帶動台灣棒球蓬勃發展。