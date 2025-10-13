中國稀土管制　威剛董座陳立白：對記憶體影響不大

▲威剛科技董事長陳立白。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

中國近日祭出稀土管制措施，業界憂心對產業造成巨大影響，記憶體大廠威剛（3260）董事長陳立白今日則對此表示，對記憶體來說，可能還是對韓系兩家及美系的原廠影響較大，這次稀土之爭，對記憶體影響可能不大，甚至可以說沒什麼影響。

陳立白說，稀土在半導體是很重要的原料，台灣又以晶圓代工居多，記憶體來說，大廠可能還是韓系兩家跟美光比較大，這次稀土之爭，可能對這個環節的記憶體影響不大，甚至沒什麼影響，因為記憶體韓系兩家就佔一半市佔了，原本是怕台灣會影響，但看起來還好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳立白也指出，稀土種類很多，中國產品質最好，用在半導體良率也最好，用不好的稀土，做出來良率有差，所以事後諸葛來看，中國在這塊做長線佈局，他現在的量跟產能、品質都是最好，其他國短期要趕上是不可能的。

經濟部部長龔明鑫在立法院經濟委員會今日接受媒體堵訪則指出，這波管制首當其衝的產業主要是高速馬達相關領域，像是全球無人機、電動車等行業都可能受到影響。

龔明鑫表示，台灣半導體目前暫未受到直接衝擊，因為多數設備和材料是透過間接採購，材料主要從日本進口，設備則以美國為主，直接來自中國的比例較低。不過，他也提醒，間接影響仍需持續關注，供應鏈後續可能會出現波及狀況。

龔明鑫進一步說明，自四月中國啟動稀土出口限制後，相關原料價格已經開始上漲，尤其是無人機及電動車產業所需的關鍵材料。對於全球產業鏈是否會因此全面調漲價格，他認為，儘管稀土在整體成本中佔比不高，目前尚無明顯跡象顯示會引發大規模漲價，未來還需進一步觀察。經濟部也將針對供應鏈的可能變化，研擬因應措施，以降低潛在衝擊。