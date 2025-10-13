新壽北士科T17、T18地上權移轉輝達　金管會彭金隆表態

▲輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

北市府、新壽針對「北士科T17、T18基地」各自發表立場聲明，今（13）日財委會立委關心金管會態度，金管會主委彭金隆指出，金融監理機關監理負責金融制度，對於個別的契約糾紛，主管機關不會介入，而壽險不動產投資都有完整的規範，各公司都要遵守，新壽於2022年取得T17、T18地上權，都審期過關，「五年內要即時開發且有收益」。

今日多位立法委在立法院財委會質詢金管會對於新壽T17、T18地上權開發的立場；新壽向中央喊話介入後，立委賴士葆提問，賴清德已經說要中央、地方好好合作，讓輝達留在台灣或台北市，而金管會「武器」在哪？

彭金隆解釋，新壽、北市府地上權合約的爭議，應就契約精神去解決，金管會只能就壽險業「不動產投資」層面來管理，新新併合併預計明年1月1日合併，合併後，消滅的是新光人壽，台新人壽存續，法律上變成跟台新合併後的新的新光人壽，但更名後仍為「新壽」，只是主體改變。

賴士葆追問，不動產投資是否五年後才能解約？彭金隆回答，地上權投資非常普遍，不動產投資是否符合管理規範，各公司都要遵守，壽險公司買土地不可能立刻有收益，因此會有五年期間，前面都審時間不算，要通過後才開始起算。