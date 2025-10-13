小資勇敢撿！20檔零股交易人氣旺　0050、台積電奪冠亞軍

記者陳瑩欣／台北報導

小資族勇敢進場！台股今（13）日國慶日連假後首開盤，早盤重挫逾831點後跌勢急速收斂，終場以下跌378.5點作收，證交所統計，15檔零股交易量最大標的中，元大台灣50（0050）爆出逾1500萬股零股交易量，與台積電（2330）522萬零股成交量奪下冠亞軍。元大高股息（0056）、國泰永續高息（00878）與群益台灣精選高息（00919）也都榜上有名。

▲零股交易排行，可點圖放大。（圖／ETtoday製表）

20檔標的中，包括鴻海、緯創（3231）、國巨*（2327）今日跌幅皆超過3%以上，以鴻海收跌3.84%摔最多，不過鴻海仍吸引零股交易買盤承接，單日零股交易量高達457萬5942股，僅次於0050的1595萬3574股與台積電的522萬5869股。

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

逆勢上漲飆出天價的千金股新成員台達電（2308）也吸出逾94.65萬零股，在15檔零股交易人氣排行中名列第11。台達電今日盤中衝上1045元新天價，終場以上漲31元或3.1%、每股1030元史上最高收盤價作收。

統計ETF日正常盤成交金額前三名分別為0050、0056、00919，其中0050成交金額一枝獨秀達157.5億元創新高，遠超0056、00919的50.7億、32億元，3檔台股ETF今日正常盤皆出現超過10萬張以上成交量，0050一般交易期間成交量高達26.05萬張最多， 00919與0056各有15.17萬張與13.77萬張緊追在後。