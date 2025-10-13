ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美中稀土封鎖戰「台積電衰中箭」！擴廠延遲成本飆升

記者劉邠如／綜合報導

近年來，全球半導體產業在地緣政治的角力下掀起層層漣漪。從美國發動關稅戰、祭出晶片禁令，到中國以稀土出口管制回擊，科技供應鏈的競爭版圖正重新洗牌。對此，《ETtoday》訪問到半導體領域專家、人稱「曲博」的曲建仲博士，他分析，在這場角力戰下，「沒有人是贏家！」

曲博指出，稀土元素雖然在半導體晶片本身的使用量不大，但在整個製程與設備鏈中卻扮演關鍵角色。「稀土元素主要是用在磁鐵，用量最大，」他解釋，磁鐵正是半導體設備中不可或缺的零組件，「所以整體而言，我覺得影響最多的應該還是半導體相關的設備，因為設備裡面確實用到很多磁鐵。」

目前中國供應全球約九成稀土，雖然其蘊藏量僅約全球的一半，但由於開採成本低、價格具競爭力，長期壟斷市場。曲博指出，若中國進一步加強出口管制，短期內勢必造成供不應求，導致價格上漲與交期延誤。特別是在AI晶片需求旺盛的此刻，台積電與各國晶圓廠正加速擴產，「短期確實會因為這樣造成相關的半導體設備交期延誤，這部分就會變成價格上漲，對客戶來說也會有壓力。」

他進一步說明，「短時間就是設備沒有辦法出貨，設備的交期就會延誤嘛，而且甚至價格可能會上漲。」至於額外成本該由誰承擔，曲博坦言：「我不確定當初這個台積電跟供應商簽訂的合約怎麼去吸收這些成本，總之多出來的費用一定是要有人付啊，要不是設備廠付，要不然就是客戶要買單。」他總結表示，「對整個半導體市場確實會有影響，但畢竟它是設備裡面的零組件，所以主要影響還是在價格和交貨時間。」

至於對終端晶片的影響，他認為相對較小。「現在台積電在擴廠，因為人工智慧晶片需求還是很大，這些擴廠完成之後，一定立刻會需要半導體的設備，那這些設備交期如果延誤的話，整個生產時程就可能會延後。」

當話題轉向美中貿易戰時，曲博語氣一轉，直言：「這個就是貿易戰嘛，其實貿易戰沒有贏家啦。」他舉例說，「美國限制半導體的設備賣進中國，結果中國就自己做自己的設備，所以也是造成他時程延誤；相反地，中國管制這些稀土出口，相同的也會造成美國的客戶延誤，但他們一定會想辦法去找替代原料。」曲博直言：「結局就是雙方都做事情會變得比較麻煩，不會有贏家啦。」

最後，曲博總結這場供應鏈風暴的影響，曲博認為，短期內確實會造成相關半導體設備供應延誤、價格上漲與成本壓力，但時間拉長後，美國與其他國家應會找到替代來源，「長期來看，其實這個影響有限。」



關鍵字： 半導體供應鏈稀土元素貿易戰專家分析

