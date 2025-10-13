南亞科第3季每股賺0.5元　總座預期明年「很不錯的一年」

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠南亞科（2408）今日舉行法說會並公佈2025年第三季財報，總經理李培瑛今日在法說會中指出，第3季DRAM平均價格季增超過4成，第4季仍將續漲，營運展望比第3季更有把握，毛利率與獲利都將持續改善。至於全年是否能轉虧為盈，他則坦言須繼續努力，但預期明年將是很不錯的一年。

南亞科第三季營收為187.79億元，季增78.4%。第三季DRAM平均售價季增四十位數百分比，銷售量季增中二十位數百分比。

南亞科第三季營業毛利為34.65億元，毛利率18.5%，較上季改善39.1個百分點。營業淨利為11.19億元，營業淨利率6.0%，較上季改善48.8個百分點，營業外收入9.04億元，本期稅後淨利為15.63億元，淨利率8.3%。單季每股盈餘為新台幣0.50元 。截至2025年9月30日，每股淨值新台幣50.78元。

南亞科表示，公司10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5-5600交運量已達10%， DDR5-6400亦符合設計規格；第三代與第四代製程(1C/1D)如期試產；同時在TSV/DDP技術及客製化HBM產品的開發進展順利。此外，公司將持續提升DDR4及LPDDR4的銷售，以滿足客戶需求。

李培瑛指出，近期客戶對長單需求相當熱絡，尤其DDR4供需缺口有點大，南亞科DDR4產品占比超過一半。DRAM市場在2022至2023年間低迷不振，各家供應商普遍虧損；但2024年中以後，隨著AI應用帶動高頻寬記憶體（HBM）需求暴增，相關產品價格迅速反彈，市場榮景明顯回升。

在供給面，李培瑛說，主要記憶體廠商持續降低DDR4產出，並將產能轉往HBM與DDR5，高階製程與產品成為資本支出重點，目前製造端庫存仍維持健康水準。

在需求面，伺服器持續推升HBM與DDR5需求；PC與手機新機帶動DDR5容量升級並導入更多AI功能；消費型電子市場則對DDR4需求明顯增加。

談及DDR4展望，李培瑛指出，雖然部分應用市場已逐步轉向DDR5，但多數消費性產品仍以DDR4為主，短期內不會完全轉換。「三大原廠大多已將產能轉向DDR5與HBM，僅維持少量DDR4供貨；若要再轉回DDR4生產非常困難，因為產線彈性有限。」