大阪世博TECH WORLD館「圓滿謝幕」　超過110萬觀眾進場體驗

▲TECH WORLD館「熄燈儀式」大合照。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／綜合報導

2025大阪世博會今(13)日閉幕，為期184天的展覽，超過110萬名觀眾進場體驗我國TECH WORLD，圓滿謝幕。閉館儀式以象徵圓滿落幕的「熄燈儀式」作結，雖然活動「停息、謝幕」，但不「熄滅」，名譽會長黃志芳表示：「未來，TECH WORLD的精神會繼續存在於我們每一個人身上。相信連結、相信共好，這份信念會成為我們繼續前行的力量。」

TECH WORLD館在全體工作人員的見證下進行「熄燈儀式」，當燈光緩緩休息，全場人員互相擁抱，掌聲與笑聲交織成溫暖場面，黃志芳致詞表示：「圓滿謝幕不是結束，而是延續。相信連結、相信共好，這份信念會成為我們繼續前行的力量。」

黃志芳與TECH WORLD館館長邱揮立共同向第一線導覽員、警衛、清潔隊與工程團隊頒發感謝狀，並特別致謝台灣後勤與技術支援團隊的長期協助。

該館今年4月開館，透過生命劇場、自然劇場與未來劇場三大沉浸式體驗，串連人類、自然與科技的對話，傳達「共好」的策展理念。

展出成果與殊榮包括：

吸引超過110萬名觀眾走入體驗。

總計接待來自超過60個國家的官方與貴賓團代表逾4,000人次。

舉辦超過300場藝文表演與跨國交流活動，以多元形式展現台灣的創意與文化能量。

9月以「生命劇場」榮獲World Expolympics國際設計獎「最佳展示獎銅牌（Best Exhibit/Display）」肯定，成為世博園區矚目的亮點之一。

黃志芳指出：「這六個月來，從開幕後的寒風苦雨，到盛夏的烈日當頭，我們的同仁始終以最親切的態度和笑容迎接每一位賓客，讓世界看到臺灣最美的風景-人。」

「我們每一個人承載了在國際處境艱難中，於全球國家軟實力競演的舞台上，為台灣爭取最高榮譽與能見度的光榮使命。我們做到了。」

「TECH WORLD館所倡導的共好精神，不只切合本屆世博主題，也是我們這個時代最需要的精神。經由TECH WORLD館，我們在世博向世界詮釋了：台灣，這一個小小多山的國家，是何等的美麗，是何等的偉大。」

黃志芳說、「圓滿謝幕不是結束，而是延續。TECH WORLD的精神將繼續存在於我們每一個人心中，成為相信連結、相信共好的力量來源。

今年大阪世博會在開幕前，因為僅預售970萬張票，沒有達到1400萬張的目標，不如預期，一度讓外界不看好營運效益。5月開始，在日本與各國多次連續假期後，銷售情況越來越好，累計約有2500萬人次以上人潮入場，預估經濟效益超過2兆日圓，主辦單位估計，約有230億到280億日圓的盈利。